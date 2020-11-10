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GeriFutbol Son dakika | Galatasaray 19-26 Aralık'ta seçim kararı aldı
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Haber Giriş: 10.11.2020 - 18:10 | Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray 19-26 Aralık'ta seçim kararı aldı

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Son dakika | Galatasaray 19-26 Aralık'ta seçim kararı aldı
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır.

Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

 

Son dakika | Galatasaray 19-26 Aralıkta seçim kararı aldı

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