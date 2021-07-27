Son Dakika Haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş transfer ve Fatih Terim açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, gündemdeki konular hakkında kulüp televizyonuna konuştu. Elmas, Şamppiyonlar Ligi ön elemesinde alınan PSV mağlubiyeti, transfer konuları ve teknik direktör Fatih Terim hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları;

TFF, getirdiği değişiklik önerisinde, Tahkim Kurulu ve UÇK'nin yönetim tarafından atanması zorunluluğunu getirdi. Bu şekilde bu kurumların bağımsızlığa kavuşacağı düşünülüyor. Biz de Kulüpler Birliği'nde, diğer kulüplerle ciddi bir çalışma yaptık. Teklifimizi vereceğiz. Umarım bu da TFF'den geçecektir. Spor Yasası'nda da, spor mahkemesi kurulması önerisinin pakete koyulmasını öngörüyoruz.

HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ

Göreve geldikten sonra, dönem dönem eleştiriler oldu. Bunları dikkatle diniliyoruz. Tüm eleştirilerinizden ve tavsiyelerinizden gerekli dersleri çıkarmaya devam edeceğiz. Her türlü eleştiri ve tavsiyeye açığız.

ÇOK ŞEFFAF BİR YÖNETİMİZ

Biz çok şeffaf bir yönetimiz. Burada sizler adına bulunduğumuzun farkındayız. Saygıdeğer divanımız, istediği her komisyonu kurar. Burada bir rol karmaşası var. Seçilmiş bir denetleme kurulu var. İçeriklerin incelenmesi divan kurulunun görevidir

G.SARAY'IN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATMAYACAĞIZ

Geçmişte yapılan, maç sonuçlarına bağlı panik hatalarla Galatasaray'ın geleceğini asla tehlikeye atmayacağız. Hepimizin gerçekten üzüldüğü bir PSV mağlubiyeti aldık. Ben de hepiniz gibi bir taraftarım. Bir taraftar olarak çok üzüldüm.

YAŞ ORTALAMASI, BONSERVİS ÖDEMELERİ...

Son zamanlarda yaptığımız transferde gerek yaş ortalaması, gerek bonservis ödemeleri açısından yapmaya çalıştığımız stratejik hamleleri ve kadro mühendisliğini fark etmişsinizdir.

FATİH TERİM'İN ARKASINDAYIZ

Teknik direktörümüze yapılan biraz haksız, biraz sertlik seviyesi kaçan eleştirileri görüyoruz. Bütün branşlardaki hocalarımızın sonuna kadar arkasındayız. Haksız ve Galatasaray'a zarar veren eleştirilerin sonuna kadar karşısında olacağız.