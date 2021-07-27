Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de üst üst ayrılıklar! Yeni adresleri belli oldu...

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları sürerken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Sarı lacivertlilerde Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Murat Sağlam, Melih Bostan ve Emir Miray Köksal kamptan gönderildi. Sadık Çiftpınar, Oğuz Kağan Güçtekin, Mame Thiam ve Kemal Ademi de kadro dışı bırakılan isimler oldu.

THİAM'A BAŞAKŞEHİR VE GİRESUNSPOR İLGİSİ

Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Mame Thiam ise Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldı. Thiam'a Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir ve Giresunspor'un ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

Sarı-lacivertlilerde kadrodaki en kalabalık bölge orta saha olarak göze çapıyor. Genoa’dan dönen Miha Zajc’ın da katıldığı rotasyonda ciddi bir oyuncu grubu yer alıyor. Teknik direktör Vitor Pereira’nın elinde bu bölgede birbirinden önemli yıldızlar forma bekliyor. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci gibi flaş transferler, Dimitris Pelkas gibi beğeni toplayan bir isim, Mert Hakan gibi beklentilerin yüksek olduğu bir yıldız, Ozan Tufan gibi milli takımın da değişilmezlerinden bir oyuncu ile Sosa ve Gustavo gibi iki tecrübeli futbolcu forma bekliyor.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan 4 futbolcudan biri olan Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi belli oluyor.

2 yıl önce Yeni Malatyaspor'dan 750 bin euro karşılığında transfer edilen ancak kendisinden bekleneni veremeyen ve yaşadığı sakatlıklarla birçok maç kaçıran Sadık Çiftpınar'ın Sarı-Lacivertlilerdeki macerası sona eriyor.

HATAY VE KASIMPAŞA TALİP

Akşam'ın haberine göre; Kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen 28 yaşındaki stopere Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Kasımpaşa talip oldu.

İki ekiple de görüşmelerini sürdüren Sadık Çiftpınar'ın kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor. Tecrübeli savunmacının bu 2 ekipten birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor

Öte yandan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'nin Simon Falette'in lisansının çıkarılabilmesi için maaşından büyük bir fedakarlık yapmıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçen yıl Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada "Sadık Çiftpınar maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptı. Bunun sayesinde Falette'in lisansını çıkardık. Sadık'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

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