Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin teknik direktör listesindeki Marco Silva, Fulham'a imza attı!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken ismi sarı-lacivertli kulüple ismi anılan Marco Silva'nın yeni takımı resmen açıklandı.

Championship ekibi Fulham, Portekizli teknik adamla 3 yıllık kontrat imzaladıklarını duyurdu.

ÇOK ETKİLENDİM

İmzaların ardından açıklama yapan Fulham Başkanı Khan, "Marco ile geçen hafta Portekiz'de buluştum ve çok etkilendim. Enerjisini, iyimser duruşunu sevdim. Fulham'ı başarıya götüreceğine eminim." şeklinde konuştu.

NUNO ESPİRİTO SANTO DA İMZALADI

İsmi Fenerbahçe ile anılan bir diğer Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo da dün akşam saatlerinde Tottenham ile resmi sözleşme imzalamıştı.