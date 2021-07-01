Son Dakika: Fenerbahçe'de kritik saatler! Koç'un sözleri, yeni teknik direktör, transfer ve sezon açılışı...

Spor Arena - Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesi sürüyor. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör konusuna odaklanan sarı lacivertli yönetim çok sayıda isimle görüşme yaptı. Ancak yeni teknik direktörün 5 Temmuz’daki kampa yetişmesi çok düşük bir olasılık.



FENERBAHÇE İLE ADI ANILAN TEKNİK DİREKTÖRLER



Başkan Ali Koç, yeni sezonda takımın başına yabancı bir teknik adam getireceklerini açıklarken bu süreçte çok sayıda hocanın isim sarı lacivertli takıma yakıştırıldı.



Marco Silva, Paulo Fonseca, Nuno Santo, Benitez, Favre, Bielsa, Joachim Löw, Zlatko Dalic, Luiz Castro, Slaven Bilic, Paulo Sousa, Igor Angelovski, Ralf Ragnick, Daum, Villas Boas, Vladimir Petkovic ve Nenad Bjelica adı Fenerbahçe ile anılan isimler oldu.

KOÇ ‘BIELSA KALİBRESİ’ DEDİ



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen medya buluşmasında yeni teknik direktörle ilgili soruya “Bielsa bize çok ifade ediliyor. Temasımız olmadı ama kalibre olarak o seviyeye bakıyoruz” cevabını vermişti.

Ancak bu seviyedeki teknik direktörlerin farklı talepleri işi çıkmaza soktu. Bu süreçte görüşülen teknik adamlarla anlaşma sağlanamayınca son bir haftadır Slaven Bilic ve Zlatko Dalic isimleri ön plana çıktı.









BİLİC OLUMLU DÖNDÜ AMA…



Sarı lacivertli ekip görüşme gerçekleştirdiği Slaven Bilic’ten olumlu dönüş aldı. Hırvat teknik adam yeniden İstanbul’a gelmek için kulübü Beijing Guoan’dan izin istedi fakat Çin ekibinin 4 milyon euroluk sözleşme fesih talebiyle görüşmeler tıkandı.





PETKOVIC GÖRÜŞMESİ…



Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta Samsunspor’un eski hocası ve aynı zamanda İsviçre Milli Takımı’nı çalıştıran Vladimir Petkovic’le bizzat görüşüp prensipte el sıkıştı. Bu görüşmenin resmiyete dökülüp dökülmeyeceği merak konusu olurken bugün itibariyla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak sarı lacivertli ekipteki bu belirsizlik taraftarın da canını sıktı.









TARAFTARLAR UMUTSUZLUĞA KAPILDI



Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü yönetimi süreci kötü yönetmekle suçladı. Teknik direktör seçiminde geç kalındığını düşünen sarı lacivertli taraftarlar, yeni hocanın takıma, kulübe ve ülkeye alışma sürecinin uzayacağı düşüncesiyle umutsuzluğa kapıldı.



5 TEMMUZ’DA TOPUK YAYLASI’NA



Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Futbol takımı, sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz Pazartesi günü Topuk Yaylası'na gidecek