Son dakika transfer haberl: Mourinho'dan Uğurcan'a transfer kancası! Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Galatasaray'dan Gedson Fernandes teklifi... Beşiktaş...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi gözler transferde! EURO 2020 heyecanının sürdüğü şu günlerde Türkiye'nin turnuvaya veda etmesiyle akıllar atılacak imzalarda.
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu takımlarından son dakika transfer haberleri...
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GEDSON FERNANDES - GALATASARAY
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği Gedson Fernandes için ilk teklif yapıldı. Geçtiğimiz sezon ocak ayında 500 bin Euro karşılığında yarım sezonluğuna kiralanan Portekizli için sarı kırmızılılar adımını attı. Benfica ile görüşmelerine geçtiğimiz hafta başlayan yönetim, Portekiz ekibinin 1 yıllık kiralama formülüne sıcak bakmaması üzerine farklı bir paket teklif ile kapıyı çaldı. Benfica’nın görüşmelerde Fernandes’i bonservisi ile vermeyi gündeme getirmesi üzerine Galatasaray bu transferi çözüme kavuşturmak için ‘satın alma opsiyonu’ maddesi ile teklifini sundu. Galatasaray, resmi teklifini sunarken transferin çözümlenmesi adına ilerleyen günlerde teknik direktör Fatih Terim’in de transferin olumlu sonuçlanması adına Milan’dan eski öğrencisi ve yakın dostu olan Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. (Ali Naci Küçük - Hürriyet)
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EMRE AKBABA SÖZLEŞME UZATIYOR
Galatasaray Kulübü sözleşmesi biten Emre Akbaba ile de yıllık 8 milyon TL karşılığında anlaşma sağladı. Emre’nin hafta sonuna kadar yeni sözleşmeye imza atıp antrenmanlara katılması bekleniyor. (Ali Naci Küçük - Hürriyet)
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CAULKER GELİNCE ONLAR YOLCU
F.Bahçe’de Caulker’ın da alınmasıyla takımdaki stoper orijinli oyuncu sayısı 7’ye çıkarken; kimin gidip geleceği, defansın göbeğindeki ikilinin kim olacağı merak konusu. Szalai, Zanka, Tisserand, Lemos, Sadık, Serdar Aziz ve Caulker’la sayı 7’ye yükseldi. Mevcut kadrodaki 6 ismin sözleşmesi devam ediyor. Listede yolların ayrılma ihtimali en güçlü isimler Lemos ve Zanka olarak öne çıkarken, yabancı kuralı yüzünden Sadık’ın satılmayıp kiraya verilmesi, performansına göre önümüzdeki yıl sözleşme yenilenmesi bekleniyor. Beklerde, sol stoperde ve gerekirse ön liberoda oynayabilen Tisserand’ın kalma ihtimali yüksek. Szalai’nin satılmaması durumunda Caulker’in Serdar Aziz’le forma rekabeti yaşaması bekleniyor. (Süleyman Arat - Hürriyet)
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ELAYİS TAVŞAN BEŞİKTAŞ'TA
Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşılmasının ardından yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ilk transferini yaptı. Siyah beyazlılar uzun süredir kulübün gündeminde olan NEC Nijmegen’in genç futbolcusu Elayis Tavşan için kulübü NEC Nijmegen ile anlaştı. Sağ-sol kanatta oynayabilen ve her iki ayağını da kullanan Elayis için siyah beyazlılar, Hollanda ekibine 1.5 milyon Euro ödeyecek. 20 yaşındaki futbolcu da pazartesi günü İstanbul’a gelecek. 30 Nisan 2001’de Rotterdam’da doğan Elayis Tavşan baba tarafından Surinam, anne tarafından ise Türk asıllı. 2008’de altyapısına girdiği Sparta Rotterdam’dan 2019’da kiralık olarak Telstar’a gitti. Geçen sezon 200 bin Euro bonservisle NEC Nijmegen’e transfer oldu. 2 yıl daha mukavelesi bulunan genç futbolcu geçen sezon Hollanda 2. Ligi’nde 37 karşılaşmada görev alırken 11 gol attı 7 de asist yaptı. Hollanda Milli Takımı’nda 10’ar kez U16 ve U17’de, 6 kez de U18’de görev yapan Elayis Tavşan U19 Milli Takım kadrosunda bulunuyor. Türkiye adına oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu’nun da çalışma yürüttüğü öğrenildi. (İsmail Er - Hürriyet)
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BEŞİKTAŞ'TAN GHEZZAL SEFERİ
Beşiktaş, Ghezzal için İngiltere’ye giderek kulübü Leicester ile fikir alış verişinde bulunacak. Beşiktaş’ın dış transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğlulları, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Cezayirli futbolcu için resmi teklifte bulunduklarını ifade etti. Torunoğulları “Bu hafta İngiltere’ye giderek Leicester’la masaya oturacağız. Oyuncu da kalmak istiyor. Eğer kulübün menfaatlerine uygun bir teklif olursa Ghezzal’ı tekrar Beşiktaş’a kazandıracağız” dedi.
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KAAN AYHAN OLMAZSA MERT ÇETİN
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in transferde diğer bir önceliği olan Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdüren G.Saray, Sassuolo’yu ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. İtalyan ekibinin stopere transfer yapmadan Kaan’ın ayrılığına izin vermediği öğrenildi. G.Saray Kaan Ayhan için beklediği yanıtı alamazsa alternatif planını devreye sokacak ve B planı Roma’dan Mert Çetin olacak. Geçen sezon Roma’nın Verona’ya kiraladığı 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündeme gelecek.
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CENGİZ ÜNDER MARSİLYA YOLCUSU
Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Leicester City'de kiralık geçiren Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oluyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Cengiz Ünder için Roma'yla yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Marsilya'nın Cengiz dışında Roma'dan kaleci Pau Lopez'i de istediği ve tecrübeli eldiven için 15 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu ifade edilmişti.
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HALİL AKBUNAR GALATASARAY İÇİN GÜN SAYIYOR
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi anlaştığı yerli isimlerden biri de Halil Akbunar. Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın Göztepe 'den bonservisini almaya çalıştığı 27 yaşındaki futbolcu, Florya'nın yolunu tutmak için artık resmi imzaların atılmasını bekliyor. EURO 2020 kadrosunda yer alamadığı için büyük üzüntü yaşayan ve geçen sezonki performansının da üzerine çıkabilmek adına özel hazırlıklar yapan Halil, diğer takımlardan da teklifler almasına rağmen, Fatih hocayla çalışmak istemesinden dolayı Galatasaray'ın teklifine daha sıcak yaklaştı. Terim, Halil Akbunar'ın Galatasaray formasıyla lige damga vuracak bir performans ortaya koyacağını düşünüyor.
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AHMED KUTUCU İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI
Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. Gurbetçi forvetin menajeri Ersin Akan, "Ahmed Kutucu, Milli Takım 'da da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynayacak" diye konuştu. Ersin Akan, "Ahmed Kutucu'nun 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2. lige düştü. Takımdan ayrılmaya karar verdi" ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından gözler Ahmed Kutucu'nun yeni takımına çevrildi. Gelen bilgilere göre genç yıldızla Beşiktaş ve Fenerbahçe yakından ilgileniyor. (Fanatik)
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UĞURCAN ÇAKIR - ROMA
Trabzonspor'un dev kulüpleri peşinden koşturan başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Roma da devreye girdi. Portekiz basınının haberine göre Roma, Portekizli kaleci Rui Patricio ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedemedi ve rotayı Uğurcan'a çevirdi. İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da 25 yaşındaki file bekçisinin kadroya katılması için onay verdi. Önümüzdeki günlerde Roma yetkililerinin, Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor. (Sabah)
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MARCAO 20 MİLYON EURO
Galatasaray Kulübü, FFP ortadan kalksa da limitlerin dışına çıkmak istiyor. Bu kapsamda oyuncu satmaya sıcak bakan Sarı-Kırmızılı yönetim Marcao'nun fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi. Bu arada geride kalan sezonda takım bütçesi 56 milyon Euro olan G.Saray'a TFF, 546 milyon TL harcama limiti koydu. FFP ortadan kalksa da sarı-kırmızılı kulüp limitlere uymak istiyor. Yüksek maliyetli transferlerden kaçınan yönetim, oyuncu satışına sıcak bakıyor. Mevcut kadroda en yüksek teklif ise Marcao'ya bekleniyor. Seçimden önce sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan Marcao ile CSKA, Dinamo Moskova, Spartak Moskova ve Zenit ilgileniyor. 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisini 20 milyon Euro olarak belirleyen G.Saray, daha aşağı gelecek teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirdi. 2 sezon önce Serie A ekipleri Atalanta ve Roman Galatasaray'a Marcao için 12-13 milyon Euro bandında teklifte bulunmuş ancak Sarı-Kırmızılı kulüp kabul etmemişti. (Sabah)
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MITROVIC'TEN BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER
Siyah-beyazlıların golcü transfer listesinde teknik direktör Sergen Yalçın için ilk istediği isimler arasında yer alan Aleksandar Mitrovic defteri kapanmak üzere. İngiltere Championship ekibi Fulham'ın kiralık olarak göndermeyi kabul ettiği oyuncu için Beşiktaş'a yanıtı net oldu. Beşiktaş'ın maaşının yarısından biraz fazlasını kendilerinin kalanı ise Fulham'ın ödemesi teklifine karşın İngiliz kulübünün yetkililerinin, "Kiralama için ücret istemeyiz ancak maaşının tamamını siz karşılayacaksınız, biz maaşına hiçbir şekilde ödeme yapmayız. Siz oyuncuyla anlaşırsanız problem yok" dediği kaydedildi. Yılllık 4 milyon Euro'ya yakın maaşı olan Sırp golcü için istediği sonuçlara oluşamayan siyah-beyazlılar oyuncuyla son bir görüşme yaparak gidişatı netleştirecek. (Sabah)
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BELHANDA ADANA DEMİRSPOR'A DOĞRU...
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda'nın adı Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor ile anılıyordu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da, "Belhanda ve Lille Kulübü’nün kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir araba, iyi şartlar istiyorlar." ifadeleriyle transfer girişimini doğrulamıştı. Faslı yıldız transfer yeşil ışık yaktı ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı Instagram'dan takibe aldı.
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ATIBA'YA İLK TEKLİF
Siyah-beyazlılar, Atiba’ya yine 550 bin euro garanti ücret teklif etti. Sözleşmede geçen sezonki gibi maç başı ücretler de yer aldı. Ancak Kanadalı futbolcunun maç başı paraların bu kez garanti ücrete dahil edilmesini istediği belirlendi. Tecrübeli oyuncunun garanti ücret talebinin 800-850 bin euro düzeyinde olduğu ifade edildi. Atiba ile mutlaka yola devam etmek isteyen siyah-beyazlı yönetimin birkaç gün içinde başarılı futbolcuya yeni bir teklif daha yapacağı öğrenildi. Yeni teklifte 550 bin euro olan garanti ücretin bir miktar artırılacağı kaydedildi. Atiba Hutchinson yeni teklifi kabul ederse 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Aksi halde Kanadalı futbolcu 5 Temmuz’da yapılacak sezonun ilk antrenmanında yer almayacak. Sergen Yalçın’ın mutlaka kadroda tutulmasını istediği Atiba geçen yıl imzası geciktiği için sezonun ilk çalışmalarına katılamamıştı. (Sabah)
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TRABZONSPOR'DAN ALIOSKİ HAMLESİ
Trabzonspor, Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski için son bir teklif hazırlıyor. Bordo-mavilililer, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya 1 milyon 200 bin Euro yıllık ücret ve 500 bin Euro imza parası teklif edecek. (Sabah)