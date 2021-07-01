Son dakika transfer haberl: Mourinho'dan Uğurcan'a transfer kancası! Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Galatasaray'dan Gedson Fernandes teklifi... Beşiktaş...

ELAYİS TAVŞAN BEŞİKTAŞ'TA Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşılmasının ardından yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ilk transferini yaptı. Siyah beyazlılar uzun süredir kulübün gündeminde olan NEC Nijmegen’in genç futbolcusu Elayis Tavşan için kulübü NEC Nijmegen ile anlaştı. Sağ-sol kanatta oynayabilen ve her iki ayağını da kullanan Elayis için siyah beyazlılar, Hollanda ekibine 1.5 milyon Euro ödeyecek. 20 yaşındaki futbolcu da pazartesi günü İstanbul’a gelecek. 30 Nisan 2001’de Rotterdam’da doğan Elayis Tavşan baba tarafından Surinam, anne tarafından ise Türk asıllı. 2008’de altyapısına girdiği Sparta Rotterdam’dan 2019’da kiralık olarak Telstar’a gitti. Geçen sezon 200 bin Euro bonservisle NEC Nijmegen’e transfer oldu. 2 yıl daha mukavelesi bulunan genç futbolcu geçen sezon Hollanda 2. Ligi’nde 37 karşılaşmada görev alırken 11 gol attı 7 de asist yaptı. Hollanda Milli Takımı’nda 10’ar kez U16 ve U17’de, 6 kez de U18’de görev yapan Elayis Tavşan U19 Milli Takım kadrosunda bulunuyor. Türkiye adına oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu’nun da çalışma yürüttüğü öğrenildi. (İsmail Er - Hürriyet)