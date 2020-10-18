Son dakika haberi | Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki: "Hakem iyi niyetli değildi"
Fenerbahçe'nin Yönetici Selahattin Baki, Göztepe maçının ardından hakem Atilla Karaoğlan'a sert sözlerle yüklendi.
Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3 golle mağlup ederken, sarı lacivertliler aleyhine çalınan penaltı çok tartışılmıştı.
Maçın ardından Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin aleyhine verilen penaltı olacak iş değil! Hadi hakem öyle gördü ama VAR sistemi var. Böyle anlar için var. VAR'a nasıl gidilmez? Fenerbahçe'ye karşı oynanan oyunlar bitmemi gibi görünüyor. Hakem iyi niyetli değildi." dedi.
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