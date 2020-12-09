Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı: "Yabancı hakeme ihtiyaç var"

Başkan Koç “Maalesef bu yıl erken başladı. Bazı kararlar kasıtlı, bazıları hakem hatası. Yaşananlar bizi endişelendiriyor. Sadece F.Bahçe’ye özel değil. Antalya, Sivas da serzeniş içerisinde” dedi.

Fenerbahçe Kulübü, hakem hataları, atamalar ile ilgili sert açıklamalar yaparken TFF ve MHK’yı çözüm için somut adımlar atmaya çağırdı. Dünkü idman sonrasında açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç şunları söyledi:

BiZi DE iÇiNE ÇEKiYOR

Hakem sorunu değil, hakemlik sorunu kısır bir çelişki. Dışımızda gelişen olaylar, bizi bu işin içine çekiyor. Maalesef bu yıl erken başladı. Bazı kararlar kasıtlı, bazıları hakem hatası.

STANDARTSIZLIK VAR

Bu sene kazanıyoruz ama VAR kararlarında standartsızlık var. Sadece F.Bahçe’ye özel değil. Antalya, Sivas ve bazı kulüplerimiz de serzeniş içerisinde.

iNŞALLAH KASITLI DEĞiLDiR

Geçen sene Kayseri maçında 3 pozisyonda VAR’a bile gidilmedi. O maçta VAR kimdi? Kaan Numanoğlu! Beşiktaş maçının hakemi! Orta hakem kimdi? Arda Kardeşler! Denizli’de VAR hakemi! İnşallah bunlar kasıtlı değildir.

MiLLi PiYANGO GiBi OLSUN

Hakem atamaları nasıl yapılıyor bilmiyorum ama doğru yapılmıyor. Milli piyango çekilişi gibi TV’de canlı olarak hakemleri belirlesinler!

ESKiLER BiR ŞEYLER YAPIYOR

Yabancı hakeme ihtiyaç var. Ben Türk isterim ama ne yazık ki ihtiyaç var. İnsan kaynağımız var ama sistem yanlış. Belki de hakemleri gençleştirme operasyonundan rahatsızlar. Belki eski hakemler bu işe karşı bir şeyler yapıyor!

VALENCIA 15 GÜN DAHA YOK

Öte yandan Covid tedavisi sona eren Enner Valencia, alt adalesindeki sakatlık nedeniyle bir 15 gün daha takımdan uzak kalacak.

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