Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in ayrılığı açıklandı! İşte veda sözleri...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısı düzenlendi. Volkan Demirel'in 19 yıl sonra sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığı açıklandı.

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VOLKAN DEMİREL, FENERBAHÇE'DEN AYRILDI

Ali Koç, Volkan Demirel'in ayrılığını şu ifadelerle duyurdu:

Bugün Volkan Demirel için toplandık. Bir Volkan'dır Fenerbahçe. Bu sözleriyle Fenerbahçe taraftarının gömnülden sahiplendiği, burada efsaneleşmiş, Kartalspor'dan geldikten sonra başka hiçbir formayı giymemiş, Çubuklu'yla özdeşleşmiş, formanın hakkını hep vermiş, Fenerbahçe tarihinin bana göre en önemli kalecisi olarak tarihe geçmiştir. Volkan Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın kalesini yıllarca korumuş. Kariyeri boyunca 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de Süpee rKupa şampiyonluğu yaşamış her oyuncuya nasip olmayacak istatistiklerle futbolculuk kariyerini tamamlamıştır. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra hocalık kariyerine de ilk adımlarını teknik direktörlük altyapısını geliştirmek için yardımcılık görevini üstlendi.

'KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Volkan'la görüştük, hocamız Pereira ile görüştük. Hocamız, ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen Volkan Demirel, 20 yıllık evi olan Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize iletti. Biz bu düşüncesini saygıyla karşıladık. Ben biraz pres yaptım, iyi bir kadromuz var, bunların yanında tecrübe kazan, görevdeyken fırsat gelirse gidersin dedim ama o kendine has bir şekilde kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyledi.

Gökhan Gönül'ün ardından bir zor veda daha yaşıyoruz. Ben Volkan'ı 19 yaşından beri tanıyorum. Deli dolu bir genç olmasından Zeynep'le evlenmesine kadar hayatına yakından tanık oldum. Evine gidip yemek yediğim ilk futbolcudur. İnşallah birgün planlarını gerçekleştirip kulübümüze geri döner. Onun evi burasıdır. Buranın kapısı Volkan'a her zaman açıktır. Biz ne gerekiyorsa onun için yapmaya hazırız. Volkan saha dışında da iyi bir karakterdir. 3 Temmuz'da da saha dışında nasıl dimdik durduğunu hatırlarsınız. Bu da Fenerbahçelilerin gönlünde taht kurmasının sebeplerinden biridir. Volkan Demirel'i her zaman anmaya devam edeceğiz. Yolu açık olsun.

HİÇBİRİYLE KÖTÜ AYRILMADIK

Biraz yaklaşımlarımızda farklılığa gittik. Daha hassasiyet gösteriyoruz, daha dikkatli davranıyoruz. Beklediğimizden de iyi gelişti bu konu. Etrafta çok fazla bilgi kirliliği var. Bazıları iyi niyetle yapılan duyum alınan haberler. Bazıları da menajerlerle işbirliği yapılıp ortaya isim atarak kulüpleri baskı altına almaya çalışılan haberler. Gazeteciler kendileri oturup bunun hesabını yapmalı. Bu sene kaç tane oyuncu, kaç tane hoca haberi yapıldı? Buna baksanız 'Acaba yanlış mı yapıyoruz' diye düşünürsünüz. Biz kamuoyuna mal olmuş kurumlarız. Her şeyi gizli yapsak da öyle ya da böyle haberler çıkacak. Biz şu 3 senede yönetim olarak hiçbir transfer isim servisi yapmadık. İmza atıldıktan sonra açıklamamızı yaptık. Bizim olduğumuz 3 sene boyunca çoık acılı günlerimiz oldu. Çok oyuncu geldi, çok oyuncu gitti. Planladığımızdan çok daha fazla antrenör değişimi oldu ama hiçbiriyle kötü ayrılmadık. O böyle yapardı, bu içki içerdi diye arkasından konuşmadık. Kimse de bizim arkamızdan konuşmadı. Bu, geçmişe yönelik büyük bir farklılık. Bu kulübe hizmet etmiş herkesin bizim gönlümüzde yeri vardır. Bazen planlar tutmaz. İstemeyerek değişiklik yaptık, isteyerek yaptık ama kimsenin arkasından konuşmadık. Herkes buraya nasıl girdiyse çıkışı da aynı şekilde oldu. Volkan'ın ayrılışı da farklı bir yaklaşım. Dibine kadar hak ettiği bir yaklaşım. Doğrusu da bu.

YOLLARI AÇIK OLSUN

Ali Koç: Türk futbolunda yeni antrenör yüzleri görmemizin zamanı geldi. Hep aynı isimleri, aynı yüzleri görüyoruz. Alttan çok önemli isimler geliyor. İki efsane kaptanımızın da şansları ve yolları açık olsun. Hem Fenerbahçe'de hem de başka kulüplerde futbol oynamış genç teknik direktörlerin yakın zamanda futbolumuza katkı yapmalarını diliyorum.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN VEDA SÖZLERİ;

Buraya çok futbolcular geldi, çok antgrenörler geldi. Hepsinin gelişinde bir basın toplantısı düzenlendi ama ilk defa bir futbolcu, eski bir futbolcu, çalışan ayrılırken basın toplantısı düzenleniyor. Bana vberilen bu önem için teşekkür ediyorum. 20 yıl önce buraya geldiğimde delikanlı, ne yapacağını henüz bilmeyen, adımlarını atmaya korkan bir çocuk vardı. Ama şimdi 40 yaşında, ne yapacağını bilen bir Volkan var. Hedeflerim var. Gideceğim yolda bunu da anlayacaksınız.

İLK DEFA BÖYLE BİR DÖNEM YAŞADIM

Başkanımız bana kalmamı söyledi ama ben geçen sezonun bitiminde kararımı vermiştim. Burada antrenörlüğe başladım. Ersun Hocamın ekibiyle başladığım serüvende Emre Belözoğlou ile sezonu tamamladık. İkinci sezonumda Erol Bulut hocamla sezona başladık, yine Emre ile tamamladık. Artık kendimin bir şeyler yapabileceğimi hissettim ve bu yüzden böyle bir karar aldım. Vitor Pereira gelmeden önce takımı çalıştırdım ve ilk defa böyle bir dönem yaşadım.

O FOTOĞRAFTA OLMAMAM ÇOK KONUŞULDU AMA...

Kampa gidilirken bir fotoğraf var. O fotoğrafta olmamam çok konuşuldu ama sivildim, hocaya hoş geldin demek için oradaydım. Sivil kıyafetle olduğum için fotoğrafa girmedim. 20 yıllık bir devrin sonuna geldim. Şu an belki kapıdan ayrılıyorum ama çok heyecanlıyım. Bu kariyeri Volkan Demirel ismiyle, duruşuyla yürütmek istiyorum. Bu zamana kadar çalıştığım bütün başkanlarıma, hocalarıma, futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü Fenerbahçe emektarlarına yapmak istiyorum. Samandıra, stat, FB TV'de benim hayatıma dokunanlara teşekkür ediyorum. Ayrılıklar zordur ama benim için bu bir ara. İnşallah ilerleyen zamanda tekrardan kavuşuruz.

ÖNÜMDE 3-4 OPSİYON VAR

Şu anda önümde 3-4 opsiyon var. İlk olarak burayı netleştirmek istedim. Burası bittikten sonra önümdeki plan projeyi değerlendireceğim. Zaman var, en doğru kararı vermeye çalışacağım.

Soyunma odası her şeyin gizli kaldığı yerdir. Biz futbolculara gerekenleri söylüyoruz tabii ki. Oradaki her şeyi bilmenize gerek yok. Şu anda A lisansına sahibim. Önümde pro lisans kaldı sadece. A Lisansıyla istediğiniz yerde çalışabilirsiniz yanınında pro lisans sahibi bir hoca olduğu sürece. Önümdeki seçenekleri değerlendirip en doğru kararı vereceğim. Herkes gördüğünü söylüyor. O dönem kadro dışı kaldığımda zor bir zamandı. Ben geçmişe takılan biri değilim. Ersun Hocamın gelmesiyle tekrar takıma döndüm. O gün basın toplantısı düzenlemek istemiştim ama aşırı yağmur vardı. Spontane gelişen bir olaydı. O anki şartlarda orası ayarlandığı için gazetecilerin ıslanmamasını düşündüğümüz için öyle oldu.

BENİ ÇOK ONURLANDIRIYOR

Bir Volkandır Fenerbahçe sloganı beni çok onurlandırıyor. 20 yaşımda buraya geldim. Bugün 40 yaşındayım. Ömrümün yarısı burada geçmiş. 20 yıl boyunca her gün aklımda Fenerbahçe olarak uyandım. Bunun gururu bana hep artı kazandırdı. Yaptıklarımın arkasındayım, yine olsa yine yaparım. Benim için Fenerbahçe gurur ve onur kaynağı.

UNUTAMADIĞIM AN SEVILLA MAÇI

Futbolcuyla çok hocayla çalıştım. Antrenör olarak da Ersun Hoca ve Erol Hoca'yla çalıştım. Antrenmandan notlar alırım her zaman. O notu gördüğümde o andaki konuşmam da aklıma gelir. öyle çok botlar aldım. Bu notları uygulayacağım zamanlar gelecek. Önümde çok vaktim var. Genç teknik adamların başarılı olması bizlerin de öncüsü olacaktır. İnşallah genç teknik adamlar olarak biz de Türk futboluna katkı yapacağız. Alttan çok iyi bir jenerasyon geliyor. Fenerbahçe'de unutamadığım an Sevilla maçıdır. Hem dibi görüp hem de yukarı çıkmak unutulmaz. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Avrupa Ligi'nde yarı final... Hepsinde kalede ben vardım. Son anda kaybettiğimiz şampiyonlukları kazansak belki 15 kupam olacaktı.

'MİLLİ TAKIM'DAN TEKLİF GELİRSE NE DÜŞÜNÜRSÜN' SORUSUNA YANIT

Düşünmeme gerek yok böyle bir teklif gelirse. Bu dönem de olur başka bir dönemde... Milli Takım ve bayrak bizim için çok değerlidir. Ona verilecek cevap bellidir.