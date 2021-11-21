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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Galatasaray sonrası flaş şampiyonluk açıklaması!

#Fenerbahçe#Pereira#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Fenerbahçede Vitor Pereiradan Galatasaray sonrası flaş şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Her şeyden önce bugünkü maç zor bir maçtı. Birlik olduğumuzu, aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bunu da en iyi şekilde gösterdik. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum.

MESUT RUHUNU YANSITTI

Antrenmanlarda denediğimiz bir goldü Mesut'un golü. Mesut, bugün kaptan olarak ruhunu yansıttı.

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UMARIM GURUR DUYUYORLARDIR

Bugün geriden geldik ve 10 kişiyken galibiyet golünü attık. Umarım taraftarlarımız takımla gurur duyuyorlardır.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Aynı şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok fazla maç var, hedefimiz şampiyonluk, diğer takımlar da puan kaybedecektir, bizim de puan kaybedebiliriz ama ancak bu şekilde birlik olarak şampiyon olabiliriz

MUTLU OLMAMIZ GEREKEN BİR GÜN

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Aile olarak bazen acı çekmeniz gerekir ama bugün mutlu olmamız gereken bir gün. Bu şekilde devam edip, savaşmak istiyoruz.

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#Fenerbahçe#Pereira#Süper Lig

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