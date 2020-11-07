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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan mağlubiyet yorumu! 'Sorunlar yaşadık'
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Haber Giriş: 07.11.2020 - 21:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan mağlubiyet yorumu! 'Sorunlar yaşadık'

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan mağlubiyet yorumu! 'Sorunlar yaşadık'
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Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand, Konyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Tisserand, savuna konusunda sorunlar yaşadıklarını ve pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi.

Tecrübeli stoper, "Defansif anlamda problemler yaşadık. Yaratmış olduğumuz pozisyonlar da vardı ancak bunları gole çeviremedik. Hiçbir şey bitmedi. Daha sıkı çalışacağız ve gelecek haftalarda kazanacağız" şeklinde konuştu.

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