Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de karar günü

Konyaspor yenilgisiyle yoğunlaşan “Mert Hakan’ın ilk 11’de oynatılmaması hata” eleştirileri üzerine kadroda revizyon yapma sinyali veren Erol Bulut, Karagümrük karşısında genç oyuncuyu on numara pozisyonda oynatacak. Maçta ayrıca Perotti’nin 90 dakikayı çıkarıp çıkarmayacağı da görülecek.

F.Bahçe’de teknik direktör Erol Bulut’un bugüne dek fazla şans veremediği oyuncuların 11’e girip giremeyecekleri büyük ölçüde bugün netleşecek. Bulut’un özellikle de Mert Hakan Yandaş’ın performansını görmek amacıyla istediği Fatih Karagümrük maçı bugün saat 16.00’da oynanacak. Fenerbahçe’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada, milli takımlara giden 11 futbolcunun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Samatta, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz dışındaki tüm oyuncular forma giyecek.

Milli takımda sakatlanmıştı

Sezon öncesi G.Saray ile yapılan transfer yarışında Emre Belözoğlu etkisiyle rotayı F.Bahçe’ye çeviren Mert Hakan, A Milli Takım’ın Macaristan ile oynadığı maçta sakatlanınca sarı lacivertli ekipteki formasını kaptırmış ve ligin ilk 8 haftasında kulübeye mahkûm

kalmıştı. Geçen sezonun yıldızları arasında yer alan genç oyuncunun ilk 11’de oynaması gerektiği yönündeki görüşler son Konyaspor yenilgisiyle yoğunlaşınca Bulut, kadroda revizyon yapabileceği sinyalini vermişti.

Lemos sağ bek oynayacak

Mert Hakan, Karagümrük karşısında on numara pozisyonunda oynayarak bu mevkide neler yapabileceğini gösterecek. Yine Mert Hakan gibi sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve son maçlarda sonradan oyuna giren Perotti’nin 90 dakikayı çıkarıp çıkarmayacağı da bugün netleşecek. Teknik direktör Erol Bulut’un, Gökhan’ın sakat, Sangare’nin de A Milli Takım’a gitmesi nedeniyle bugün sağ bekte Lemos’u, defansın göbeğinde ise Sadık ve Luiz Gustavo’yu oynatması bekleniyor.