Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: "Ben imzayı gönülden attım"

Belözoğlu, "İnşallah, bir an önce Karabağ, Ermeni işgalinden kurtulduktan sonra biz bir organizasyonun içinde olmak isteriz. Orada futbol oynamak bizim için büyük keyif olur. Fenerbahçe kulübünde yeni bir göreve başladım. Burada da en iyisi için mücadele edeceğim. Azerbaycan halkının da dualarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir bizim için, acıyı da mutluluğu da paylaşırız. Hep dualarımızla ve desteğimizle Azerbaycan'ın yanındayız. En büyük hayalim Fenerbahçe'nin başarılı olması ve tabii ki Türk evlatlarımızın burada başarılı olduktan sonra Avrupa'da Türkiye'yi temsil edebilmesi. Sportif direktör olarak en büyük hedefim bu."

"İMZAYI GÖNÜLDEN ATTIM"

Biz ilk günden itibaren başkanımızla beraber çalıştık. Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyım, bunu başkan da biliyordu. En son transfer dönemi bittikten sonra imza atacağımızı aramızda konuşmuştuk. O gün de formalite bir imza atıldı. Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden imzamı sezon biter bitmez atmıştım.

"FUTBOLU BIRAKMAK KOLAY DEĞİLDİ"

"Futboldan kopmak kolay olmuyor fakat son sene hem pandeminin olması ve biraz da takımımızın iyi gitmemesi, beni yönetimsel bir görev alma konusunda da motive etti. Şu anki konumumdan memnunum. Futbolu bırakmak kolay değildi ama hayatın da gerçekleri var. En büyük amacım ve arzum Fenerbahçe'nin başarısı için çalışmak. Scout ekibinde Azerbaycan'dan sorumlu arkadaşlarımız var, bana raporlar gönderiyorlar. Bizim kan bağımız olduğu için her zaman gözümüz orada da olacak."

"KARABAĞ İŞGALDEN KURTULDUKTAN SONRA..."

"İnşallah, bir an önce Karabağ, Ermeni işgalinden kurtulduktan sonra biz bir organizasyonun içinde olmak isteriz. Orada futbol oynamak bizim için büyük keyif olur. Fenerbahçe kulübünde yeni bir göreve başladım. Burada da en iyisi için mücadele edeceğim. Azerbaycan halkının da dualarına ihtiyacımız var." (Fotomaç)