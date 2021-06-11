Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Veda etti...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ekibinde kulübe dahil olan ve Bulut'un ardından görevine devam eden Michael Kraft, sezonun bitimiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpte bir ayrılık daha resmileşti. 2020 yılının başında antrenör kadrosuna dahil olan Alman kaleci antrenörü Marco Knoop, yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.

Marco Knoop'un veda açıklaması şu şekilde:

Değerli Fenerbahçe ailesi, 4 Ocak 2020 tarihinden bu yana büyük bir keyif ve motivasyonla çalıştığım görevimden 2 Haziran 2021 tarihi itibariyle ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Bu süreçte Fenerbahçe’nin hak ettiği başarılara ulaşması için tüm gayretimi gösterdim. Böyle büyük bir camianın bir parçası olmak büyük bir onur ve gururdu.

Yeni sezonda Başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetimine, tüm gönül verenlere başarılar dilerim. Fenerbahçe taraftarının sezon sonunda hak ettiği şampiyonluğu yaşamasını yürekten temenni ediyorum.

Bu camiadaki yaşadığım değerli günlerin her zaman kalbimde özel bir yeri olacak ve sizleri çok özleyeceğim.

Sizlerle olmak, sizlerle Fenerbahçe için mücadele etmek çok güzeldi.

Kendinize çok iyi bakın.



Sonsuz sevgi ve saygılarımla

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