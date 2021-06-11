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Futbol
Haber Giriş: 11.06.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe için yeni teknik direktör iddiası! 2 sürpriz isim, yardımcısı...

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Son Dakika: Fenerbahçe için yeni teknik direktör iddiası! 2 sürpriz isim, yardımcısı...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Brezilya’da yayınlanan ‘El Sueno Futbol’ isimli TV programında Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de son dakika... Brezilya’da yayınlanan ‘El Sueno Futbol’ isimli TV programında Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Programda, Sarı Lacivertliler'in Thomas Letsch ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Ayrıca tecrübeli teknik adamın yardımcılığını da Claudio Maldonado'nun yapacağı iddia edildi.

Brezilya’da yayınlanan ‘El Sueno Futbol’ isimli TV programında Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Sarı-Lacivertliler’in Hollanda’nın Vitesse takımını çalıştıran Thomas Letsch ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

52 yaşındaki Alman teknik adamın yardımcılığını ise sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Claudio Maldonado'nun yapacağı bilgisi verildi. Şilili antrenör, 2008-2009 yılları arasında 1.5 sezon Fenerbahçe forması giymişti. Programda, Maldonado’nun şu anda görev yaptığı Bragantino’dan yetkililerin, bu anlaşmayı doğruladığı kaydedildi.

Son Dakika: Fenerbahçe için yeni teknik direktör iddiası 2 sürpriz isim, yardımcısı...

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