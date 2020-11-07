Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır: "Fenerbahçe'ye yakışmadı"

Fenerbahçe'ye yakışmayan bir sonuç aldıklarını belirten Altay, "Üzgünüz. Bize yakışmayan bir sonuç aldık. Başarıya dümdüz gidemiyorsun. Engebeli de oluyor. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeye odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Güzel bir gol attılar. Ufak tefek takılmalar oluyor. Bugün bunlardan birini yaşadık. İnşallah yolumuza kaybetmeden devam ederiz. Bu maçtan takım olarak birçok ders çıkarıp bundan sonra bu bilinçle devam ederiz. O kurtarıştan sonra bitmeseydi daha değerli olacaktı. Çalışmaya devam edeceğiz. Bizim üstümüze düşen iyi konsantre olmak, çalışmak ve Fenerbahçe'ye yakışır performans sergilemek" dedi.

"DERSLİK BİR MAÇ OLDU"

Altay sözlerine şu şekilde devam etti: "Belki de bu bizim için bir hayırdır. Aynaya daha rahat bakmamızı sağlar. Başarıya dümdüz gidemiyorsun. Böyle şeyler olabiliyor futbolda. Yenmek yenilmek var futbolda. Hatalardan, yenilgilerden ve galibiyetlerden ders çıkarmak. Bu tam derslik bir maç oldu. Umarım bundan sonra daha sağlıklı bir maç olur bundan sonra"