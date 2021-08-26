Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı! Helsinki'yi 5-2 devirdi

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HJK Helsinki ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi.

İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Finlandiya'da da sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin 11. dakikasında Valencia ile öne geçen Fenerbahçe, 14. dakikada bir kez daha Ekvadorlu yıldız sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

Helsinki, 27. dakikada Riski ile gol bulsa da sarı-lacivertlilerin 3. golünü yine Enner Valencia kaydetti.

Ev sahibi ekip, 88. dakikada Riski ile bir kez daha farkı 1'e indirirken 90+2. dakikada 18 yaşındaki Fatih Şanlıtürk, Fenerbahçe'nin 4. golünü kaydetti.

Skoru belirleyen gol ise 90+3. dakikada Peltola'nın kendi kalesine atmasıyla geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılma hakkı kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

2. dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasından yararlanan Sangare'nin son çizgiden ceza alanına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada sarı-lacivertli takımın sağ taraftan gelişen atağında, Osayi-Samuel'in savunmaya çarpan pasında topu kontrol eden Valencia, ceza yayı önünden çektiği şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2.

27. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan gelişen atağında, Murillo'nun ceza alanına ortaladığı topu iyi kontrol eden Roope Riski, dönerek vuruşunda farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Valencia.