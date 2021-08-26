Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Enner Valencia şov! Helsinki karşısında....

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan HJK Helsinki-Fenerbahçe maçında Enner Valencia damgasını vurdu.

Mücadeleye hızlı başlayan Valencia, 11 ve 14. dakikalarda ağları havalandırmayı başardı.

Enner Valencia, 52. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımın rahatlatan golü kaydetti.

Sakatlığı sebebiyle ilk karşılaşmada forma giymeyen Valencia, Antalyaspor maçında da ağları havalandırmıştı. 31 yaşındaki futbolcu, son 2 maçta 4 gole ulaşmış oldu.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜLER

Sarı-lacivertli taraftarlar, Enner Valencia'nın performansı hakkında sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.





