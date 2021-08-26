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Futbol
Haber Giriş: 26.08.2021 - 20:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Enner Valencia şov! Helsinki karşısında....

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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Enner Valencia şov! Helsinki karşısında....

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında kozlarını paylaştığı Helsinki karşısında Enner Valecia'nın performansı dikkat çekti. Sakatlıktan dönen Ekvardorlu yıldızı, takımı tek başına taşıdı.

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  • HJK Helsinki-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar
  • HJK Helsinki-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar
  • HJK Helsinki-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar
  • HJK Helsinki-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan HJK Helsinki-Fenerbahçe maçında Enner Valencia damgasını vurdu.

Mücadeleye hızlı başlayan Valencia, 11 ve 14. dakikalarda ağları havalandırmayı başardı.

Enner Valencia, 52. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımın rahatlatan golü kaydetti.

Sakatlığı sebebiyle ilk karşılaşmada forma giymeyen Valencia, Antalyaspor maçında da ağları havalandırmıştı. 31 yaşındaki futbolcu, son 2 maçta 4 gole ulaşmış oldu.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜLER

Sarı-lacivertli taraftarlar, Enner Valencia'nın performansı hakkında sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.

Son Dakika Haberi... Fenerbahçede Enner Valencia şov Helsinki karşısında....

Son Dakika Haberi... Fenerbahçede Enner Valencia şov Helsinki karşısında....

Son Dakika Haberi... Fenerbahçede Enner Valencia şov Helsinki karşısında....

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