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Haber Giriş: 24.09.2020 - 09:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe transferi yattı, Trabzonspor'a gidiyor!

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Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde olan fakat transferi askıda kalan Marko Livaja, Trabzonspor'a önerildi. Forvet arkasında görev yapan ve geçen sezon 15 gol, 12 asistlik performans sergileyen Hırvat yıldız Trabzonspor'a imza atabilir...

Son dakika transfer haberi. Trabzonspor'a forvet ve forvet arkasında görev yapan Marko Livaja ismi menacerler tarafından önerildi. Yunanistan’ın AEK kulübünde forma giyen 27 yaşındaki Hırvat futbolcu, geçen sezon 15 gol, 12 asistlik bir performans göstermişti

Benik Afobe’nin ardından hücum bölgesine ekstra transfer olabilir. Forvet ve forvet arkasında görev yapan Marko Livaja ismi menacerler tarafından önerildi. Yunanistan’ın AEK kulübünde forma giyen 27 yaşındaki Hırvat futbolcu, geçen sezon 15 gol, 12 asistlik bir performans gösterdi.

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Kulübünün 2 senelik sözleşme önerdiği Livaja Yunanistan ekibine olumlu yanıt vermişti

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe transferi yattı, Trabzonspora gidiyor

 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe transferi yattı, Trabzonspora gidiyor

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