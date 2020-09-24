Son Dakika | Galatasaray'ın transferini duyurdular! Dünyaca ünlü orta saha kiralık olarak...

Terim dünkü basın toplantısında ise "Alınacak oyuncular da olabilir, satılacak olanlar da. Mümkünse kiralık oyunculardan biraz uzaklaşmamızı istedim. Belki bir oyuncu kiralayabiliriz, öyle görünüyor. Galatasaray artık yüksek rakamlara oyuncu alabilecek durumda değil. Tam tersi, alıp yetiştirip satmalı. Herkes söylemde altyapıdan bahsediyor ama eylemde bu hiç yok." dedi.