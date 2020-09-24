Son Dakika | Galatasaray'ın transferini duyurdular! Dünyaca ünlü orta saha kiralık olarak...
Transferin bitimine sayılı günler kala Galatasaray'ın gizli transfer hedefi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Teknik Direktör Fatih Terim, Başakşehir maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, "Transferin kapanmasına kadar daha net 10 gün var. Neler olur, neler biter bilmiyorum ama futbolun dinamizmi içinde her dakika her şey yaşanabilir. Değişimler, gidişler, gelişler olabilir." demişti.
2
Abone Ol
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da basın mensuplarına yaptığı konuşmasında, Galatasaray'da transfer bitmez diyerek taraftarlarını iyiden iyiye heyecanlandırmıştı.
3
Abone Ol
Terim dünkü basın toplantısında ise "Alınacak oyuncular da olabilir, satılacak olanlar da. Mümkünse kiralık oyunculardan biraz uzaklaşmamızı istedim. Belki bir oyuncu kiralayabiliriz, öyle görünüyor. Galatasaray artık yüksek rakamlara oyuncu alabilecek durumda değil. Tam tersi, alıp yetiştirip satmalı. Herkes söylemde altyapıdan bahsediyor ama eylemde bu hiç yok." dedi.
4
Abone Ol
Bu durum nedeniyle sarı kırmızılılar daha çok kiralık oyuncu transferine yönelecek.
5
Abone Ol
Bir fırsat transferi kovalayan sarı kırmızılıların hedefindeki isimlerden biri ortaya çıktı.
6
Abone Ol
Transferi duyuran ise O Jogo oldu.
7
Abone Ol
Portekiz'in ünlü yayın organı O Jogo'nun konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde Aslan'ın bu operasyon için düğmeye bastığı aktarılırken, şu ifadelere yer verildi;
8
Abone Ol
"Üç Premier Lig kulübü ve Türkiye'den Galatasaray, Portekizli milli futbolcu Joao Mario'ya ilgi gösteriyor. Oyuncu hala Inter'de forma giyiyor ancak o, Conte'nin planlarına uymuyor."
9
Abone Ol
"Joao Mario'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Inter onu kadrosunda düşünmüyor. Oyuncuya yakın bir kaynaktan edinilen bilgilere göre birkaç kulüp onu istiyor."
10
Abone Ol
GALATASARAY ONUN HAKKINDA BİLGİ ALDI
Bununla beraber Türk kulübü Galatasaray, Joao Mario için bilgi aldı ve transferi için hem oyuncunun kulübü, hem de yetkilisiyle iletişime geçti.
11
Abone Ol
"Valencia ve Betis de Joao Mario'nun transferini yakından takip eden kulüpler. İddiaya göre Inter, Portekizli yıldızın satışı için 13 milyon euro talep edecek."
12
Abone Ol
Galatasaray'ın bu transfer için kiralama formülünü devreye sokacağı iddia edildi.
13
Abone Ol
JOAO MARIO KİMDİR?
19 Ocak 1993 tarihinde Portekiz'in Porto şehrinde dünyaya gelen Joao Mario, merkez orta saha ve sağ kanatta forma giyebiliyor.Kariyerine Porto'nun altyapısında başlayan Joao Mario, daha sonra Sporting Lizbon, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerde oynadı.Öte yandan Joao Mario, Portekiz Milli Takımı ile şimdiye dek 46 maça çıkarken 2 gol kaydetti.