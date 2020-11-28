Son Dakika Haberi | Fenerbahçe orta saha ve kalede fark yaratıyor

RASİM KARA: Utku en az Altay kadar yetenekli ancak az maç oynaması büyük dezavantaj.

İBRAHİM TORAMAN: Beşiktaş’ın defansı sorunlu. F.Bahçe’de Gökhan oynarsa oyunun şekli değişir.

YUSUF ŞİMŞEK: F.Bahçe orta sahası Türkiye’nin en iyisi. Sergen Yalçın’ın yerinde olsam Ljajıc’i oynatırım.

MERT NOBRE: Cisse istediği pasları alırsa gol atar. Larin hem çok koşuyor hem çok gol atıyor.

Rasim Kara: Altay’ın özgüveni çok yüksek

Kalecilerin ikisi de yetenekli ve iyi fiziğe sahip. Ancak genç olmaları nedeniyle hata yapmaya müsaitler. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır sürekli oynadığı için özgüveni yüksek. Ayrıca önünde iyi bir defans olması da onun motivasyonunu ve kendine güvenini yükseltiyor.

Savunma oyuncularıyla uyumu da fevkalade iyi. Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran, Beylerbeyi’nden ilk geldiğinde çok iyi durumdaydı. Fakat uzun süre yedek kalıp oynamayınca motivasyonu düşmeye başladı. Sonra şans bulduğu Avrupa kupası maçında da iyi oynayamadı. Kendine olan güvenini kaybetmişti ancak son Başakşehir maçında çok başarılı gördüm. Bu maç kendine olan güvenini yükseltmiştir. Utku en az Altay kadar yetenekli bir kaleci fakat az maç oynaması onun adına büyük dezavantaj.

Fenerbahçe: 9

F.Bahçe kalecisi Altay, her geçen maç yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor.

Beşiktaş: 7

Cezalı Ersin’in yerine oynayacak olan Utku, Başakşehir maçında iyi bir sınav vermişti.

İbrahim Toraman: Beşiktaş boşlukları kullanmalı

Fenerbahçe’de Tisserand ve Serdar’dan oluşan defans göbeği oturmuş durumda. Orada fazla bir sorun yok. Sol bekte Caner de gayet iyi. Sağ bekte Gökhan’ın oynayıp oynamayacağı çok önemli. Çünkü Gökhan ve Caner kanatlardan çok iyi bindirme yapıyor. Onların oynadığı maçlarda Fenerbahçe hücumlarının çoğu kanatlardan geliyor. Ancak çok fazla sayıda isimle hücuma çıktıkları için arkada geniş boşluklar bırakabiliyorlar. Beşiktaş, beklerin arkasına top atabilirse etkili olabilir.

Beşiktaş’ta defans göbeği çok problemli. Bir türlü ideal ikiliyi bulamadılar. Sağ bekte Rosier bu yükün altından rahatlıkla kalkar. Sol bekte N’Sakala ya da Rıdvan’ın oynaması fark etmez. Birinin kalitesi, diğerinin gençliği dezavantaj yaratıyor.

Fenerbahçe: 7

F.Bahçe’nin derbi 11’i Gökhan Gönül’ün durumuna göre şekillenecek.

Beşiktaş: 7

Rosier sadece 3 maçta oynayabilmesine karşın otoritelerden olumlu not aldı.

Yusuf Şimşek: F.Bahçe orta sahası 1 numara

Fenerbahçe'nin orta sahası kesinlikle Türkiye’nin en iyisi. Beşiktaş maçında Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Jose Sosa ilk 11’de oynar diye tahmin ediyorum. Koşan ve top tutabilen bir orta saha. Ofansif ve defansif gücü son derece yüksek. Beşiktaş’ın bu mevkide daha zayıf olduğu bir gerçek. Ben, Sergen Yalçın’ın yerinde olsam bu maçta Adem Ljajic’i mutlaka oynatırım. Ljajic her ne kadar iyi çalışmıyor, bazı sorunları var dense de, büyük yetenek. Beşiktaş orta sahasınının ona çok ihtiyacı var. Hele hele böyle büyük maçlarda.

Atiba ister orta sahada ister defansta oynasın fark etmez, bu maçın kilit oyuncularından biri olur. Necip Uysal’ın oynayacağı bölge ve göstereceği performansın da bu maçın kaderinde önemli rol oynayacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe: 8

Luiz Gustavo, sarı lacivertli orta sahanın en istikrarlı ve mücadeleci oyuncusu.

Beşiktaş: 5

37 yaşına gelmesine rağmen müthiş oynayan Atiba, Beşiktaş’ın en büyük güvencesi.

Mert Nobre: Cisse’ye atılacak paslar önemli

Fenerbahçe’de Samatta’nın oynamayacak olmasını büyük bir dezavantaj olarak görmüyorum çünkü onun yerine oynayacak Papiss Cisse de çok kaliteli bir santrfor. Cisse eğer istediği pasları ve ortaları alabilirse her maçta çok gol atar. Bu noktada Perotti, Mert Hakan, Pelkas ve Caner Erkin gibi oyuncuların atacağı pas ve ortaların kalitesi çok önemli. Ben bu maçta Cisse’nin öne çıkmasını bekliyorum. Beşiktaş’ta Larin bu sezon çok başarılı. Hem çok koşuyor hem de gol atıyor. Aboubakar da son derece istekli. Ben bu maç özelinde forvetlerin ya da defansların başarısından ziyade kırmızı kart olayına dikkat çekmek istiyorum. Yapılacak en ufak bir hatada takımı eksik bırakmak böyle maçların sonucuna tesir eder.

Fenerbahçe: 7

Sakat olan Samatta’nın yerine oynayacak olan Cisse, bu sezon 1 gol attı.

Beşiktaş: 7

Bu sezon 10 maçta 6 gol atan Cyle Larin, siyah beyazlı takımın en verimli oyuncusu.

NOT: 10 üzerinden yapılan değerlendirme oyunculara değil, kale, savunma, orta saha ve forvet bölgeleri için yapılmıştır.

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