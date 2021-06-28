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GeriFutbol Son Dakika Haberi: Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır için çılgın rakam! Bir takım daha...
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Futbol
Haber Giriş: 28.06.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır için çılgın rakam! Bir takım daha...

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Son Dakika Haberi: Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır için çılgın rakam! Bir takım daha...

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'a, Fransa'nın Nice takımı talip olurken Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için belirlediği taban fiyat da ortaya çıktı. 23 yaşındaki eldiven için Lille'in de devreye girdiği bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın talipleri artıyor... Bu sezonki yükselen performansı ile Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutan ve A Milli Futbol Takım'ına kadar da yükselmeyi başaran Altay Bayındır'a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in talip olduğu öğrenilmişti.

Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe Yönetimi'nin, 23 yaşındaki eldiven için en az 20 milyon Euro istediği belirtilmişti.

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İlk etapta bu rakam Nice'e fazla gelirken, Fanatik'in haberine göre; Fransa'da son şampiyon Lille de Altay için devreye girdi.

Beklemeye geçtiler

Kırmızı-Beyazlı ekibin, genç file bekçisi için önümüzdeki günlerde Sarı-Lacivertli ekip ile görüşmelere başlayacağı da bildirilirken, Fenerbahçe Yönetimi'nin ise belirlediği bonservisin altına hiçbir şekilde inmeyeceği öğrenildi.

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