Son Dakika Transfer Haberleri: Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör ve Ozan Tufan bombası! Beşiktaş'a 8 milyon euroluk piyango, Galatasaray'da bir imza daha...
Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından birçok teknik adamla adı anılan Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün bugün açıklanması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde bir de önemli transfer sürprizi var... Beşiktaş'a en az 8 milyon euroluk piyango vurdu. Galatasaray ise yönetimin mazbatasını alması sonrası üst üste transferleri açıklıyor...
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İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu kulüplerinden son dakika transfer haberleri... F.Bahçe’de başkan Ali Koç 1 Haziran’da yeni teknik adamı ‘şampiyonluk yaşamış, başarıya aç ve disiplinli’ olarak tarif etmişti. O günden bu yana 10’un üzerinde teknik adamın sarı lacivertlilerle anılırken bu isimler sonunda 4’e indi. En büyük sürpriz ise Ozan Tufan'la ilgili...
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YÜZDE 60: MARCO SİLVA
Kariyerinde Sporting, Olympiakos, Watford ve Everton gibi takımlar bulunan 43 yaşındaki Portekizli teknik adam 5 Aralık 2019’dan beri boşta. 2 ila 2.5 milyon Euro arasında bir rakama ikna edilebileceği tahmin edilen Silva 5 kişilik ekibiyle göreve hazır durumda. ·
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YÜZDE 30: LUIS CASTRO
Porto çıkışlı 59 yaşındaki Portekizli teknik adam son olarak Shakhtar Donetsk takımını çalıştırmıştı. Katar’tan da astronomik teklifler alan teknik adam da Fenerbahçe yönetiminin görüştüğü isimler arasında. Paulo Fonseca ve Bilic ise diğer adaylar. Başkan Ali Koç'un bugün yeni teknik adamı açıklaması bekleniyor.
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BARIŞ ALPER YILMAZ TAMAM
G.Saray Keçiörengücü ile anlaştı. 21 yaşındaki sol kanat; sağ kanat ve santrforda da görev yapıyor. 1. Lig’de 36 maça çıkan Barış, 8 gol ve 5 asiste imza attı. 1.5 milyon Euro+bir genç oyuncu verilecek. Keçiörengücü, Ali Yavuz Kol’u istiyor. Burak Elmas yönetimi bu teklifi değerlendiriyor.
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ERSİN YOLCU, YERİNE 2 İSİM
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'na Lyon'dan 8 milyon euroluk resmi teklif geldi. Siyah beyazlıların istediği ücret ise 10 milyon euro. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na beklediği teklifin gelmesi halinde genç kaleciyle yollarını ayıracak ve Samsunspor'dan Nurullah Aslan'ı transfer edecek. Mert Günok da kale için bir başka aday.
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PAULINHO - GALATASARAY
Galatasaray yeni yönetimiyle güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvarken Paulinho sarı-kırmızılı takımın listesinde ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini fesheden ve serbest kalan Paulinho, öncelikle Corinthians ve Red Bull Bragantino da dahil olmak üzere Brezilya'daki kulüpler tarafından yoklandı. 32 yaşındaki orta sahanın Galatasaray, Atletico Madrid ve Benfica'nın tekliflerini değerlendirmeye aldığı iddia ediliyor.
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ALİOSKİ - TRABZONSPOR
Trabzonspor, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski ile yeniden görüşecek. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin de devreye girmesi üzerine elini çabuk tutup 29 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek istiyor.
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Beşiktaş'ın ilk adayı bonservisi elinde olan Diego Costa... Siyah-beyazlılar, yıllık 2.3 milyon Euro artı 600 bin Euro bonusluk son teklifine cevap bekliyor. Listedeki 2. isim Hulk. Beşiktaş, bonservisini Atletico Mineiro'dan alması halinde Brezilyalı'yı transfer etmeyi planlıyor.
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ÜÇÜNCÜ ALTERNATİF DIOUF
Öte yandan Beşiktaş'ta Hatayspor’dan Mame Diouf da üçüncü alternatif olarak listeye alındı.
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İNGİLTERE'NİN ARDINDAN FRANSA
Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada, "Şimdi Ozan Tufan'ı satacaklar. Gidip borcu kapatacaklar." ifadelerini kullandı. Sarı lacivertlilere İngiliz kulüplerinin dışında Fransa'dan da yeni bir teklif geldi. Ancak Ali Koç teklifin 20 milyon euro bandına ulaşmaması durumunda bu tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağını ifade etti.
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BOATENG - FENERBAHÇE
Bild gazetesi, Sarı Lacivertli ekibin yıldızı Mesut Özil'in, milli takımdan arkadaşı olan Boateng ile temas kuracağı ve kulübe getirmek için ikna turlarına başlayacağını yazmıştı. Fenerbahçe'de önümüzdeki saatlerde teknik direktörün belirlenmesi sonrasında bu transfer için ilk resmi adımların atılacağı iddia edildi. Alman stoper, gençlik kupaları dışında kariyerinde tam 27 kupa kazanırken, 2016 yılında da savunmacı olmasına rağmen ülkesinde yılın futbolcusu seçilmeyi başarmıştı.
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LARIN'DEKİ TEHLİKE
Attığı kritik gollerle şampiyonluk yarışında takıma önemli katkılar sağlayan Vincent Aboubakar’ı, bir menajerlik uyanıklığı nedeniyle kaybeden Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin’de aynı akıbeti yaşamak istemiyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle Kanadalı golcünün 2022’de bitecek sözleşmesini en kısa süre içinde uzatmanın hesaplarını yapıyor.