Son Dakika Transfer Haberleri: Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör ve Ozan Tufan bombası! Beşiktaş'a 8 milyon euroluk piyango, Galatasaray'da bir imza daha...

PAULINHO - GALATASARAY Galatasaray yeni yönetimiyle güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvarken Paulinho sarı-kırmızılı takımın listesinde ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini fesheden ve serbest kalan Paulinho, öncelikle Corinthians ve Red Bull Bragantino da dahil olmak üzere Brezilya'daki kulüpler tarafından yoklandı. 32 yaşındaki orta sahanın Galatasaray, Atletico Madrid ve Benfica'nın tekliflerini değerlendirmeye aldığı iddia ediliyor.