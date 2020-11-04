Son Dakika Haberi | Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı için loca satışlarını duyurdu!

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 19.00’ da oynayacağımız İttifak Holding Konyaspor maçı için Maraton Alt, Fenerium Alt, Spor Toto ve Migros tribünlerinden sınırlı sayıda tribün locası bileti satışa çıkıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun müsabakalara locaların yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınması kararı üzerine, sınırlı sayıda localarımızın satışına başlanırken; yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tüm tedbirler de alındı.

Bilet satış tarihleri;

5.11.2020 tarihinde 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine,

6.11.2020 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerine, Kongre Üyelerine, Temsilci Üyelere (2 adet); kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine (1 adet bilet),

7.11.2020 tarihinde Genel Satışa çıkacaktır.

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

MİGROS(LOCA M1-M2) 90,00 TL

SPOR TOTO TRİBÜNÜ(LOCA L1-L2) 90,00 TL

FENERIUM ALT AVİS A BLOK(LOCA A1-A2) 275,00 TL

FENERIUM ALT AVİS I BLOK(LOCA A15-A16) 275,00 TL

MARATON ALT A BLOK(LOCA G1-G2) 275,00 TL

MARATON ALT I BLOK(LOCA G17-G18) 275,00 TL

FENERIUM ALT AVİS B BLOK(LOCA A3-A4) 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS H BLOK(LOCA A13-A14) 350,00 TL

MARATON ALT B BLOK(LOCA G3-G4) 350,00 TL

MARATON ALT H BLOK(LOCA G15-G16) 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS C BLOK(LOCA A5-A6) 400,00 TL

FENERIUM ALT AVİS G BLOK(LOCA A11-A12) 400,00 TL

MARATON ALT C BLOK(LOCA G5-G6) 400,00 TL

MARATON ALT G BLOK(LOCA G13-G14) 400,00 TL

FENERIUM ALT AVİS D BLOK(LOCA A7-A8) 490,00 TL

FENERIUM ALT AVİS F BLOK(LOCA A9-A10) 490,00 TL



MARATON ALT D BLOK(LOCA G7-G8) 490,00 TL

MARATON ALT F BLOK(LOCA G11-G12) 490,00 TL

MARATON ALT E BLOK(LOCA G9-G10) 625,00 TL

Tribün loca bilet satışları sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak olup pandemi sebebiyle stadyum gişelerinden satış yapılmayacaktır.



Tribün loca bileti satın alacak taraftarlarımızın süresi geçerli HES kodları olması zorunludur. HES kodları, satın alma sırasında Passolig sistemi tarafından kontrol edilecektir.



VIP LOCALARIMIZIN SATIŞ FİYATLARI ŞU ŞEKİLDEDİR



Kullanılabilir Koltuk Maçlık Loca

Kapasite Fiyatı Fiyatı



B01 5 5.150 TL 25.750 TL

A01 7 5.300 TL 37.100 TL

A02 8 6.450 TL 51.600 TL

F01 6 3.900 TL 31.200 TL

E01 8 4.300 TL 34.400 TL

E04 7 3.700 TL 25.900 TL