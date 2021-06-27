Son Dakika Haberi: Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu İtalyan devine gidiyor! Yeni takımı...

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve getirilen, Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü olan Emre Belözoğlu, sezon sonunda sarı lacivertli takımla yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Belözoğlu hakkında yaptığı açıklamada, çalışmalarında dolayı teşekkür ederken gelecekte Emre Belözoğlu'nun Türkiye'nin en kariyerli hocası olacağını belirtmişti.

Emre Belözoğlu'nun tecrübe kazanması gerektiğini ifade eden Ali Koç, korumak adına böyle bir karar aldıklarını belirtirken gelecekte yine yollarının kesişeceğini dile getirmişti.

Her fırsatta kariyerini teknik direktör olarak sürdürmek istediğini belirten Belözoğlu, Fenerbahçe'de 10 maçta takımın başında çıkarken aldığı 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle gelecek için umut veren bir performans ortaya koydu.

40 yaşında çalıştırıcının adı şimdiden birçok takımla anılmaya başlarken A Milli Takım ve Roma'nın ardından Lazio iddiası gündeme geldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Emre Belözoğlu'nu istediği aktarılırken Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da yardımcısı olabileceği iddiası gündeme gelmişti.

Son olarak İtalya'da yayın yapan Sport Press 24'e göre, Simone Inzaghi'nin ayrılığı sonrası takımın başına gelen Maurizio Sarri'nin Emre Belözoğlu ile çalışabileceği iddia edildi.

Haberde, İtalya Serie A ekibi Lazio'nun başına gelen Maurizio Sarri'nin, teknik kadrosunda yer alacak Emre Belözoğlu hakkında "tanıdık bir isim" olarak bahsedildi.

"SADECE YARDIMCI BİR ANTRENÖR DEĞİL"

Belözoğlu'nun futbolculuğu döneminde 2001-05 yılları arasında Inter'de oynadığı ve ligi tanıdığı belirtildi.

Emre Belözoğlu'nun Lazio'da sadece bir yardımcı antrenör olarak değil, Sarri ile birlikte kulübenin güven veren önemli bir ismi konumunda olacağı da aktarıldı.

TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe ile ismi özdeşleşen Emre Belözoğlu'nun, Süper Lig'de başka bir takım çalıştırmak istemediği biliniyor.

ŞENOL GÜNEŞ: FENERBAHÇE'DE OLMASAYDI BİZİMLE OLACAKTI

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi nisan ayında yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'dan övgüyle bahsetmiş ve Fenerbahçe'deki görevi olmasa Milli Takım'da görev alabileceğini söylemişti.

Belözoğlu'nun futbol bilgisi çok yüksek bir isim olduğunu belirten Güneş, "Emre Belözoğlu'nu çok beğeniyorum. Futbol bilgisi çok yüksek, 1 numara olabilecek bir kişi. Fenerbahçe olmasaydı Milli Takım'da bizimle olacaktı. Emre şu kararı verecek; sportif direktörlük mü, teknik direktörlük mü? Her ikisini de başarıyla yapabilir ama git gel yapamaz, birine karar vermesi lazım. Antrenörlüğü uzun yıllar başarıyla yapabilir." ifadelerini kullanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-0 Denizlispor

Yeni Malatya 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor

Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa

Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor

Fenerbahçe 1-2 Sivasspor

Kayserispor 1-2 Fenerbahçe

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