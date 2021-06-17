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Futbol
Haber Giriş: 17.06.2021 - 20:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Frey'in Royal Antwerp'e transferini açıkladı!

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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Frey'in Royal Antwerp'e transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp’e transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Royal Antwerp'e transfer olduğunu duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp’e transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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ANTWERP'TEN AÇIKLAMA

Antwerp ise Michael Frey ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda Zürih takımından transfer ettiği santrfor Frey, ilk sezonunda 22 resmi maçta 5 gol atabildi. Bir sonraki sezon Almanya'nın Nürnberg takımına kiralanan Frey, geçici transferle 2020-2021'de ise Belçika ekiplerinden Waasland-Beveren'de görev aldı.

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