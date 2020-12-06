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Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 06.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ‘fırsat’ maçında

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Sarı lacivertli takım bugün saat 19.00’da Yukatel Denizlispor’a konuk olacak.

Beşiktaş yenilgisiyle hayal kırıklığı yaşatan Kanarya, bugün galip geldiği takdirde puanını 23’e çıkaracak ve haftayı mağlubiyetle kapatan lider Alanyaspor’u yakalayacak. Sarı lacivertlilerde bu kritik maç öncesi 8 futbolcu oynayamayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig’de bugün Yukatel Denizlispor’a konuk olacak. Geçen hafta derbide Beşiktaş’a 4-3 yenilen sarı lacivertli takım, bugün kazanırsa puanını 23’e yükseltip, haftayı mağlubiyetle kapatan lider Aytemiz Alanyaspor ile puanını eşitleyecek. Fenerbahçe’de cezalı Gustavo ile sakatlıkları süren Lemos, Ademi, Perotti ve Samatta ile antrenman eksikleri bulunan Nazım, Harun ve Sinan oynamayacak. Denizlispor’da ise Sakıb, Özgür ve Dossevi sakat.

Sarı lacivertlilerin teknik patronu Erol Bulut, hafta içi futbolcularıyla yaptığı konuşmalarda, ‘bay’ geçecekleri 15. haftaya kadar kayıpsız ilerlemeleri gerektiğini ifade etti. Bulut, bu süreçteki Denizli, Yeni Malatya, Gaziantep ve Başakşehir karşılaşmalarını kazanmaları gerektiğini vurguladı.

MOTiVE EDEN TWEET

Öte yandan Denizlispor Kulübü’nün resmi Twitter hesabından hafta başı atılan ve daha sonra silinen ‘Hatırla’ başlıklı paylaşımın Fenerbahçe’ye ekstra bir motivasyon kaynağı olduğu bildirildi. Tweet’te Fenerbahçe’nin 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu kaybettiği 2005-06 sezonundaki Denizli maçına gönderme yapılırken, o gün kadroda olan Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Mehmet Yozgatlı ve Selçuk Şahin’in, futbolculara o gün yaşananları anlatarak motive ettiği öğrenildi.

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ‘fırsat’ maçında

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ‘fırsat’ maçında

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