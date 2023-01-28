Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Emre Demir transferinde mutlu sona yakın! Barcelona ile anlaşma...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığı belirtildi.

İspanya'dan Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Türk orta saha oyuncusu için Barcelona ile anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertlilerin, Emre Demir'in transferi için 2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

'İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ'

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise; Emre Demir sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edildi.

Ayrıca genç oyuncunun temsilcisi Ahmet Bulut'un, Barcelona ile sözleşme fesih görüşmeleri için İspanya’ya gittiği belirtildi.

Fesihte anlaşma sağlanırsa; Fenerbahçe'nin, Emre Demir için transfer bedeli ödemeyeceği ileri sürüldü.

15 yaş 9 ay 25 gün ile Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan Emre Demir, 1 Temmuz 2022'de 2 milyon euro bonservisle Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.

Haberin Devamı

Barcelona B takımı olan Barça Atletic ile 2 maça çıkan Emre Demir, 24 dakika süre almıştı.