Son Dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan transferini KAP'a bildirdi!

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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya takviye yapıyor.

Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibiyle Kaan Ayhan'ın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Galatasaray, milli oyuncu için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 3.5 milyon euro olacağı belirtildi.

KAP'A AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray beklenen açıklamayı yaptı ve Sassuolo ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama;

Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda 11 maçta 632 dakika sahada kalan Kaan, 1 gol kaydetti.