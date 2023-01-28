Okan Buruk, Giresunspor-Galatasaray maçıyla tarihe geçti! Fatih Terim ve Mustafa Denizli'yi geride bıraktı

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar sahaya galibiyet serisini 10 maça yükseltmek için çıktı.
Galatasaray, Karadeniz ekibini 4-0 mağlup ederek Süper Lig'de 10'da 10 yaptı.
OKAN BURUK ZİRVEYE YERLEŞTİ
Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü OKAN BURUK, Galatasaray’ın başında Süper Lig'de bir sezonda üst üste 10 galibiyet alan ilk teknik direktör oldu.
MUSTAFA DENİZLİ VE FATİH TERİM'İ GEÇTİ
Sarı-kırmızılılar, ligde daha önce 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli döneminde ve 2011-2012 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde art arda 9 galibiyete ulaşmıştı.
TOPLAMDA 13. GALİBİYET
Galatasaray, bu maçla birlikte 9’u Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere kazanma serisini 13 karşılaşmaya çıkardı.
SERİDE 3 BÜYÜK MAÇ VAR
Bu müsabakalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u yendi.
İşte serideki lig sonuçları;
Karagümrük 0-2 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Başakşehir 0-1 Galatasaray
Galatasaray 2-1 İstanbulspor
Sivasspor 1-2 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Ankaragücü
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 4-0 Hatayspor
Galatasaray 2-1 Antalyaspor
Giresunspor 0-4 Galatasaray
Türkiye Kupası
Galatasaray 2-1 Ofspor
Galatasaray 1-0 Keçiörengücü
Alanyaspor 1-2 Galatasaray