Son Dakika Haberi | Fatih Terim: "Ofsayt olmasın diye dua ettim"

Bir jenerasyon ortaya çıkarmak istediklerini belirten Terim, "Son 3 maçta hakikaten ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var. Keşkelerimiz var muhakkak. İyilerimiz var. Sonuçta oyuncularım kutlanacak iş yaptı. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bütün rakamlarda önde olduğumuz görünüyor 3 maçta. Bu da beni sevindiriyor. 1000. gol Diagne'ye, bir golcüye nasip oldu. Hayırlı olsun. Büyük ve önemli bir rakam. Galatasaray'a ve bana hayırlı olsun. Gurur verici bir şey. Bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kerem de bunların içinde en genci ve geliş yeri kategori olarak diğerleri gibi değil ama çok yetenekli bir çocuk. Gol atmasına çok sevindim. Tebrik etmek istedim. Ofsayt olmasın diye dua ettim. Oğulcan, Ali Yavuz, Taylan, Kerem... Allah izin verirse daha da genç oyuncularımız çıkacaktır. Bugün Jesse de pozisyona girdi, o da girmeye devam edecektir." dedi.