MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi: Ezeli rekabet kadın futboluna da yansıyacak! Fenerbahçe kadın futbol şubesi kuruluyor
GeriFutbol Son Dakika Haberi: Ezeli rekabet kadın futboluna da yansıyacak! Fenerbahçe kadın futbol şubesi kuruluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 31.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Ezeli rekabet kadın futboluna da yansıyacak! Fenerbahçe kadın futbol şubesi kuruluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi: Ezeli rekabet kadın futboluna da yansıyacak! Fenerbahçe kadın futbol şubesi kuruluyor

Dünyada hızla gelişen ve ülkemizde Beşiktaş’ın önderlik ettiği kadın futboluna Fenerbahçe Kulübü de giriyor.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Kulüp başkanı Ali Koç’un 12 gün sonra yapılacak genel kurulda kadın futbol şubesi açmak için üyelerden yetki isteyeceği öğrenildi.

Formasında ‘He For She’ logosunu taşıyan Fenerbahçe’nin kadın futbolunda var olması ve bu branşın gelişmesine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü bünyesinde açılacak 10. branş olacak 10. şubeye ‘Zübeyde Hanım Kadın Futbol Şubesi’ adı verilecek.

Ali Koç yönetiminin 12-13 Haziran’da yapılacak genel kurulda ayrıca espor ve paralimpik branşlarını devreye sokmak için de yetki isteyeceği belirtildi.

Son Dakika Haberi: Ezeli rekabet kadın futboluna da yansıyacak Fenerbahçe kadın futbol şubesi kuruluyor

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi