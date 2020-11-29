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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Erol Bulut: "Bugün böyle gerekti"
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Haber Giriş: 29.11.2020 - 18:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Erol Bulut: "Bugün böyle gerekti"

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Son Dakika Haberi | Erol Bulut: "Bugün böyle gerekti"
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Erol Bulut'un açıklamaları şöyle:

"Daha önce söylediğim gibi 25 futbolcumuz var. Bunların hepsi şu an sakat ve hastalar dışında hepsi iyi. Caner - Novak oynadı, Serdar - Lemos oynadı fark etmez. Bugün böyle gerekti. Novak'la başlama düşüncemiz oldu bugün. Beşiktaş geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. Bizim de gidişatımız iyi. Geçen hafta kazandık. Onu devam ettirmek istiyoruz. İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah."

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