Son Dakika Haberi | Derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında atışma!
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi penaltılarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaparken, sarı lacivertlilerden de imalı bir yanıt geldi.
Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Twitter'ın etkenlediği paylaşımda "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." yazıldı." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe'den imalı paylaşım:
Sarı lacivertliler ise Beşiktaş'ın bu paylaşımının ardından "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak." sözleriyle yanıt verdi.
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