MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Denizlispor'da Kenan Atik'ten Altay Bayındır'a tebrik
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Denizlispor'da Kenan Atik'ten Altay Bayındır'a tebrik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.12.2020 - 21:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Denizlispor'da Kenan Atik'ten Altay Bayındır'a tebrik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Denizlispor'da Kenan Atik'ten Altay Bayındır'a tebrik
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'ye evinde kaybeden Denizlispor'da Kenan Atik, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'ı yaptığı başarılı kurtarışlardan ötürü tebrik eden Atik, "Gökhan'a önlemimizi almıştık ama yine iki kişinin arasına girdi ve golünü attı. Buna Caner'in yeteneği mi dememiz lazım bilmiyorum. Altay'ı da tebrik ediyorum çok iyi kurtarışlar yaptı. Çok üzgünüz. İkinci yarıdaki futboldan sonra maçın skoru bu olmamalıydı. Ne kadar çalışırsanız çalışın, top bir şekilde gol oluyor. Gökhan iki kişinin arasına giriyor o aradan gol oluyor. İlk yarıyı kötü bitirdik." diye konuştu.

Son Dakika Haberi | Denizlisporda Kenan Atikten Altay Bayındıra tebrik

250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol... 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle