Son Dakika Haberi | Denizlispor'da Kenan Atik'ten Altay Bayındır'a tebrik

Altay Bayındır'ı yaptığı başarılı kurtarışlardan ötürü tebrik eden Atik, "Gökhan'a önlemimizi almıştık ama yine iki kişinin arasına girdi ve golünü attı. Buna Caner'in yeteneği mi dememiz lazım bilmiyorum. Altay'ı da tebrik ediyorum çok iyi kurtarışlar yaptı. Çok üzgünüz. İkinci yarıdaki futboldan sonra maçın skoru bu olmamalıydı. Ne kadar çalışırsanız çalışın, top bir şekilde gol oluyor. Gökhan iki kişinin arasına giriyor o aradan gol oluyor. İlk yarıyı kötü bitirdik." diye konuştu.

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