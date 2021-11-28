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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan zirve öncesi istifa kararı! Son söz Ahmet Nur Çebi'nin...

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
İsmail ER

Beşiktaş'ta Giresunspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından yapılması beklenen Sergen Yalçın-Ahmet Nur Çebi zirvesi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Yalçın'ın yakın çevresine istifa kararı aldığını paylaştığı belirtildi. Toplantıda son sözü ise başkan Ahmet Nur Çebi söyleyecek.

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Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olan ve son 4 maçta puan alamayan Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

YALÇIN ZİRVEYİ AÇIKLAMIŞTI

Yalçın, maç sonu gerçekleştirdiği basın toplantısında "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. Gidişat hiç iyi değil. Ben bu camianın insanıyım. Beşiktaş’ın gerçeklerini biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

RAPOR VERECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün saat 17.00'de Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler ile bir araya gelerek bugüne kadar yaşanan kötü skorlar ve istikrarsız futbol nedeniyle futbolun nedenlerini anlatan rapor verecek.

SERGEN YALÇIN: 'İSTİFAMI İSTİYORUM'

Sergen Yalçın'ın, yakın çevresine "Bu şartlarda benim kalmam Beşiktaş'a zarar verir. Beşiktaş'ın bu saatten sonra birlik beraberliğe ihtiyacı var. Ya hep beraber girdaptan kurtulup taşın altına elini sokup şampiyonluk umutlarımızı arttıracağız ya da takımın patronu olarak istifamı istiyorum. Çünkü bu taraftar başarıyı hak ediyor, şampiyonluğu hak ediyor. Ben Beşiktaş alt yapısından yetiştim kültürünü bilirim, Bize ne zaman görev verilse seve seve koşarak gideriz. Ama bu son mağlubiyetler beni sarstı ve Beşiktaş camiasına zarar vermeye başladı. Ben ve kişiler gidici ama Beşiktaş ilelebet kalıcıdır. Bir şeyler yapmak istiyorsak hep birlikte yapalım. Ama hem ekonomik sıkıntı hem de sportif sorunlarla boğuşan sizlerin kararına saygılıyım" dediği belirtildi.

KARARI ÇEBİ VERECEK

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Toplantıda son kararı Ahmet Nur Çebi'nin vereceği ve ayrılık ihtimalinin ortada olduğu kaydedildi.

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AYRILIK DURUMUNDA İKİ ADAY VAR

Yalçın ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük için en kuvvetli adayın, Beşiktaş’ın bir başka efsanesi Mehmet Özdilek olduğu belirtildi.

‘Şifo’ lakaplı Özdilek, son olarak görev yaptığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan 30 Kasım 2020’de ayrılmıştı.

İkinci aday, 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştırıp 2 şampiyonluk kazandıran Şenol Güneş. 2.5 yıl süren A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden 10 Eylül’de ayrılan Güneş, halen boşta.

'OLAĞANÜSTÜ KARARLAR ALINABİLİR' DEMİŞTİ

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Başkan Ahmet Nur Çebi, 4-0 kaybedilen maç sonrası Sergen Yalçın'ın durumuyla ilgili şunları söylemişti:

Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim. B planını bu saate kadar düşünmedik. Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir.

ŞENOL GÜNEŞ SERT ÇIKMIŞTI

Beşiktaş'ta 4 yıl görev yapan Şenol Güneş, bir süre önce Fenerbahçe'nin başına geçeceği yönünde haberler çıkınca bir açıklama yapmış ve hangi büyük takım kötü gitse isminin o kulübe yazıldığını söylemişti:

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"Son dönemlerde maçları bile doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum. Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

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