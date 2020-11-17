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Haber Giriş: 17.11.2020 - 08:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e gün doğdu! Sonunda...

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Son dakika... Beşiktaş'a geldiği ilk sezonu mumla aratan, futbolundan çok özel hayatı ve fazla kiloları ile gündeme gelen Adem Ljajic, son dönemde yaptığı ekstra idmanlarla toparlanma sinyali vermişti. Buna rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başaramayan Boşnak asıllı futbolcuya sonunda gün doğdu.

Son dakika... Beşiktaş'a geldiği ilk sezonu mumla aratan, futbolundan çok özel hayatı ve fazla kiloları ile gündeme gelen Adem Ljajic, son dönemde yaptığı ekstra idmanlarla toparlanma sinyali vermişti.

Buna rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başaramayan Boşnak asıllı futbolcuya sonunda gün doğdu. Deneyimli çalıştırıcının takımdaki eksiklerin çok olması nedeniyle Ljajic'e Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de görev vereceği kaydedildi.

Son Dakika Haberi | Beşiktaşa N’Koudou müjdesi
Son Dakika Haberi | Beşiktaş'a N’Koudou müjdesi

Son 3 haftada yedek kulübesine mahkum kalan ve 1 dakika bile süre alamayan tecrübeli oyuncunun bu şansı iyi değerlendirmesi için yakın çevresi tarafından da uyarıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Beşiktaşta Adem Ljajice gün doğdu Sonunda...

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