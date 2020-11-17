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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 17.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'a N’Koudou müjdesi

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'a N’Koudou müjdesi
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Uzun süredir forma giyemeyen N’Koudou, M.Başakşehir maçında oynayabilecek.

Yaklaşık 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Kevin N’Koudou, Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde Başakşehir maçının kadrosunda yer alacak. Bu hafta takımla idmanlara başlaması beklenen Gökhan Töre de hafta sonu takıma dönecek.

Gerek sakatlıklar gerekse kadrodaki Covid 19 vakaları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş’a Kevin N’Koudou’dan iyi haber geldi... Siyah-beyazlıların 1 Eylül’de Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve yaklaşık 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Fransız oyuncunun tedavisi tamamlandı. Bir haftadır takımla antrenmanlara çıkan N’Koudou, siyah-beyazlıların bu hafta oynayacağı Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak.

Yeni Covid vakası çıkmadı

Bu sezon, sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde oynanan PAOK maçında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında şans bulması halinde Süper Lig’de ilk kez görev yapacak. Öte yandan bir iyi haber de tedavisi tamamlanma aşamasına gelen Gökhan Töre’den geldi. Bu
hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan tecrübeli oyuncunun da Başakşehir maçında kadroda olması bekleniyor. Öte yandan dün Nevzat Demir Tesisleri’nde futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara Covid testi uygulanırken, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı duyuruldu.

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