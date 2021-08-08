Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ın anlaştığı Alex Teixeira, Pazartesi günü İstanbul'da!
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı Futbolcu Alex Teixeira, Pazartesi günü saat 16:50 de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Alex Teixeira'nın, İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Brezilyalı futbolcu, Pazartesi günü saat 16:50 de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak.
31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinde olduğu için taraftar karşılaması yapılmayacak.
ÜS ÜSTE PAYLAŞIMLAR GELMİŞTİ
Teixeira'nın menajeri transferle ilgili "Pazartesi yeni bir yolculuk başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncunun menajerinin paylaşımında "Az sonra ve bizi izlemeye devam edin" ifadeleri yer alırken paylaşım görselinde Kartal ve Türk bayrağı resimleri kullanılmıştı.