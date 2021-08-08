Son Dakika Transfer Haberi... Mustafa Denizli, Fenerbahçe'den istedi! Beşiktaş'tan bir bomba daha... Ümit Karan'ın takımı ve Galatasaray...

MERT GÜNOK TRANSFERİNDE FARK KAPANIYOR Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi’ndeki planını da en az gruptan çıkmak üzerine yaptı. Bu doğrultuda yoğun maç trafiğini kaldırabilecek bir kadro oluşturmaya çalışan Siyah-Beyazlılar, kaleci için de harekete geçti. Başakşehir’in A Milli kalecisi Mert Günok için bir süredir yapılan pazarlıklarda taraflar anlaşma zeminine oldukça yaklaştı. Beşiktaş Yönetimi’nin son olarak 800 bin Euro’luk teklifine, İstanbul temsilcisinden 1.2 milyon Euro’luk geri dönüş yapıldığı kaydedildi.(Fanatik)