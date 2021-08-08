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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Mustafa Denizli, Fenerbahçe'den istedi! Beşiktaş'tan bir bomba daha... Ümit Karan'ın takımı ve Galatasaray...
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Futbol
Haber Giriş: 08 Ağustos 2021 - 11:25 | 

Son Dakika Transfer Haberi... Mustafa Denizli, Fenerbahçe'den istedi! Beşiktaş'tan bir bomba daha... Ümit Karan'ın takımı ve Galatasaray...

Süper Lig'de yeni sezon için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Mustafa Denizli sürpriz bir ismi listesine dahil ederken Ümit Karan ve Riekerink'in görev yaptığı kulüp, Galatasaray'dan transfer gerçekleştirdi. Ghezzal ile anlaşan Beşiktaş da gaza bastı.

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Günün öne çıkan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için çıkan transfer haberlerini derledik. İşte son gelişmeler...

2FENERBAHÇELİ İSİMDEN BURSASPORA RET

FENERBAHÇELİ İSİMDEN BURSASPOR'A RET

Bursaspor'un Burak Kapacak transferi içerisinde Fenerbahçe'den almak istediği Oğuz Kağan Güçtekin bu talebe, "Geçen sezon Süper Lig'de Konyaspor'da oynadım. TFF 1. Lig'de oynamak istemiyorum." cevabını verdi.(Fanatik)

3GALATASARAY, METEHANI İSKENDERUNSPORA KİRALADI

GALATASARAY, METEHAN'I İSKENDERUNSPOR'A KİRALADI

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 3 yıl uzattı ve 18 yaşındaki stoperi TFF 3. Lig ekibi Ümit Karan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İskenderunspor'a kiraladı. Galatasaray altyapısında yetişen 18 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon U19'da çıktığı 37 maçta 7 golle skora katkı sağladı. Skorer kimliğiyle ön plana çıkan takım kaptanı, normal sezonu lider bitiren, Play-Off finalinde ise Trabzonspor 'a kaybeden takımın en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

4FALCAONUN MENAJERİ, İSTANBULA GELİYOR

FALCAO'NUN MENAJERİ, İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray ile ipleri koparan Radamel Falcao'nun menajeri İstanbul'a geliyor. Kolombiyalı golcünün ABD'de bir takıma gitmesi bekleniyor. Braga'dan da teklifin olduğu iddia edilmişti fakat Avrupa'dan bir takımın Falcao'nun maaşını karşılama imkanı bulunmuyor.

5GHEZZAL MÜJDESİNİ SERGEN YALÇINA TELEFONDA VERDİ

GHEZZAL MÜJDESİNİ SERGEN YALÇIN'A TELEFONDA VERDİ

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş, Cezayirli oyuncu ve kulübü ile anlaştı. Ghezzal’a yıllık 1.8 milyon Euro verecek siyah beyazlılar bonservis için de Leicester’a 3 milyon Euro ödeyecek. Transfer görüşmelerini yürüten başkan Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ, anlaşma sağlanmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ı telefonla arayarak müjdeli haberi verdi.

6GALATASARAYLI YEDLINE TEKLİFLER

GALATASARAYLI YEDLIN'E TEKLİFLER

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Yedlin için ABD'den iki takımın devrede olduğu iddia edildi. Yedlin ise şu aşamada İstanbul'dan ayrılmayı düşünmüyor.

7NELSSON İÇİN BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ

NELSSON İÇİN BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Kadrosuna stoper takviyesi yapacak Galatasaray, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson’un transferi için önemli yol kat etti. 22 yaşındaki oyuncu için 7 milyon Euro bonservis istendi. Aslan ise 5.5-6 milyon Euro bandında bir rakam önerirken, transfer süreci olumlu ilerliyor.

8G.SARAYDA HALİL DERVİŞOĞLU SEFERBERLİĞİ

G.SARAY'DA HALİL DERVİŞOĞLU SEFERBERLİĞİ

Galatasaray'da Mohamed formsuz, Diagne belirsiz, Falcao gidici... Terim, forvete mutlaka bir transfer yapılmasını istedi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Halil Dervişoğlu'nu 1 sezon daha kiralayabilmek için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.(Fanatik)

9GALATASARAYA GEDSON İÇİN İYİ HABER

GALATASARAY'A GEDSON İÇİN İYİ HABER

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Benfica’dan istediği yanıtı alamayan ve Gedson Fernandes için beklemeye geçen Galatasaray’a umut ettiği haberler gelmeye başladı. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gedson Fernandes’e Devler Ligi’nde şans vermedi! Hafta içinde Spartak Moskova ile oynanan maçta oyuncuya süre vermeyen, ligdeki Moreirense karşılaşmasında da 83’te oyuna sokan Benfica ile yeniden bir görüşme yapılacağı ifade edildi

10MERT GÜNOK TRANSFERİNDE FARK KAPANIYOR

MERT GÜNOK TRANSFERİNDE FARK KAPANIYOR

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi’ndeki planını da en az gruptan çıkmak üzerine yaptı. Bu doğrultuda yoğun maç trafiğini kaldırabilecek bir kadro oluşturmaya çalışan Siyah-Beyazlılar, kaleci için de harekete geçti. Başakşehir’in A Milli kalecisi Mert Günok için bir süredir yapılan pazarlıklarda taraflar anlaşma zeminine oldukça yaklaştı. Beşiktaş Yönetimi’nin son olarak 800 bin Euro’luk teklifine, İstanbul temsilcisinden 1.2 milyon Euro’luk geri dönüş yapıldığı kaydedildi.(Fanatik)

11MUSTAFA DENİZLİ, SİNAN GÜMÜŞE TALİP

MUSTAFA DENİZLİ, SİNAN GÜMÜŞ'E TALİP

Vitor Pereira’nın kararıyla kadro dışı kalan son isimlerden biri Sinan Gümüş’tü. Tecrübeli futbolcu Caner Erkin'le birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Gurbetçi oyuncu için İzmir’in iki ekibi Göztepe ve Altay harekete geçti. Altay’ın teknik patronu Mustafa Denizli’nin 27 yaşındaki futbolcuyu takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in ise bu transfer için harekete geçtiği kaydedildi. Her iki kulübün de Sinan Gümüş transferi için istekli olduğu belirtildi.(Fanatik)

12TANGANGA İÇİN GERİ ADIM YOK

TANGANGA İÇİN GERİ ADIM YOK

Sarı-Kırmızılı kulübün her ne kadar Victor Nelsson'la anlaştığı iddia edilse de, İngiliz basınında Galatasaray 'ın Tottenham ile hâlâ pazarlık halinde olduğu ifade edildi. Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi en çok istediği stoperlerin başında gelen, hatta, "Opsiyonsuz da olsa kiralayalım" dediği Tanganga için haber beklendiği belirtiliyor.

13ZANKA İÇİN RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI

ZANKA İÇİN RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI

Kopenhag, Fenerbahçe forması giyen Mathias Jorgensen Zanka’yı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. (VOLE-Yağız Sabuncuoğlu)

14TRABZONDAN EV BAKTI

TRABZON'DAN EV BAKTI

Bordo-Mavililerin forvet transferindeki 1 numaralı hedefi olan Andreas Cornelius, Trabzon’dan ev baktı. Kulübü Parma ile anlaşma sağlanan Danimarkalı golcü maaşında da fedakarlık gösterdi.(Sabah)

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