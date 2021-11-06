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Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Trabzonspor maçında gerginlik! Polis müdahalesi sonrası taraftarlar...

#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Trabzonspor maçında gerginlik Polis müdahalesi sonrası taraftarlar...

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında tribünlerde gerginlik yaşandı. Trbünlerde tespit edilen az sayıdaki bordo-mavili taraftar, stadyumdan çıkartıldı.

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Beşiktaş’ın Trabzonspor’u konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında yedek kulübelerinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı.

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Süper Lig’in 12’nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, Abdülkadir Ömür’ün 45+4’üncü dakikada attığı golle Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı.

GOLDEN SONRA SEVİNDİ

İddiaya göre Trabzonsporlu olduğu ifade edilen bir taraftarın, takımının attığı gole sevinmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.

Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Trabzonspor maçında gerginlik Polis müdahalesi sonrası taraftarlar...

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Daha sonra taraflar arasında arbede yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Birkaç kişini gözaltına alınmasının ardından gerginlik sona erdi. Olayın yaşandığı tribüne ise daha sonra çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

SERGEN YALÇIN'DAN TEPKİ

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Maç esnasında da gergin anlar yaşandı. Trabzonspor'da yaşanan üst üste sakatlıkların ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyunun sık sık durmasına tepki gösterdi.

Hüseyin Türkmen'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Erkan Özdamar'ın oyunu durdurması üzerine Sergen Yalçın, yedek kulübesinden fırlayarak serzenişte bulundu.

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