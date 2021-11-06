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Beşiktaş 1-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Beşiktaş#Trabzonspor
Beşiktaş 1-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 90+6'da Cornelius'un golüyle 2-1 mağlup ederek rakibiyle puan farkını 10'a yükseltti.

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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, 45+4. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle devreye 1-0'lık üstünlükle girmeyi başardı.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Cyle Larin çıktı ve skoru dengeye getiren golü kaydetti.

Son sözü ise 90+6. dakikada Cornelius söyledi ve Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte lider Trabzonspor'un puanı 30 oldu. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

35. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Josef de Souza'nın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Vitor Hugo'un ters vuruşunda üst direğe çarpan top kornere çıktı.

39. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ara pasında topu kontrol eden Nwakaeme, ceza sahası içi sol çaprazda Welinton'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağa sol ayağıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

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41. dakikada Ghezzal, meşin yuvarlağı sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Cyle Larin'in koşu yoluna gönderdi. Larin'in ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

45 4. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunmanın arkasına pasında ceza sahası içinde Vida'dan önce topun sahibi olan Abdülkadir Ömür, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası dışında buluşan Güven Yalçın şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

62. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Trondsen'in geri pasında Hüseyin Türkmen'in müdahalede geç kalması sonrasında meşin yuvarlağı kapan Larin kaleciden sıyrılarak topu ağlara gönderdi: 1-1

86. dakikada kendi yarı alanının solunda kaptığı topla hızlı hücuma çıkan Serkan Asan sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi ancak Welinton'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

87. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

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90 6. dakikada Trabzonspor skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş'ın tüm hatlarıyla Trabzonspor ceza sahasına yüklendiği bölümde hızlı hücuma çıkan Trabzonspor'da ön tarafta topla buluşan Cornelius, Nwakaeme ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Bordo-mavili oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1
Mücadelenin sona ermesinin ardından Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Güven

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Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

 

 

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#Süper Lig#Beşiktaş#Trabzonspor

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