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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın transferi için Leicester ile anlaştı!
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Futbol
Haber Giriş: 07.08.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın transferi için Leicester ile anlaştı!

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Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal için Leicester ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, sezonun bitmesiyle birlikte yeniden kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Rachid Ghezzal'da mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon kiraladığı Cezayirli yıldızın bonservisini aldı.

Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu için Leicester City'e 3 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Leicester ile sezon başı kampına katıldığı için hazır durumda olan Ghezzal, yetişmesi durumunda ligin ilk haftasında forma giyebilir.

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PAZARLIKLAR SONRASI ORTADA BULUŞTULAR

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’ın yer aldığı görüşmelerde İngilizler 4 milyon Euro isterken Kocadağ “2.5 milyon Euro verebiliriz” demişti.

Sonrasında tarafların 3 milyon euroluk bonservisi ücretinde buluştuğu ortaya çıktı.

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ghezzal, 8 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.

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