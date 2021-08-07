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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak teklif! "Bedava verebiliriz..."
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Futbol
Haber Giriş: 07.08.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak teklif! "Bedava verebiliriz..."

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Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak teklif! "Bedava verebiliriz..."

Son dakika transferi... Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği yeni transferi Beşiktaş'a önerdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sarı-lacivertlilerin bu önerisini veto etti.

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın performansından memnun olmadığı ve yeni sezon kadrosunda düşünmediği yeni transfer Steven Caulker için Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir teklif geldi...

Sarı-lacivertli takım, 32 yaşındaki stoperi ezeli rakibi Beşiktaş'a önerdi ancak Sergen Yalçın'ın vetosuyla karşılaştı.

Sabah'ta yer alan haberde; Fenerbahçe Beşiktaş'a Caulker için, "Biz imza parasını da ödedik. Sizden bir beklentimiz yok. Caulker'ı bonservisiyle birlikte verebiliriz" önerisinde bulundu. Beşiktaş'ın cevabı ise "Oyuncunun 1.2 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemek kaydıyla kiralama seçeneğini düşünebiliriz" oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, Caulker için olumsuz görüş belirttiği ve Diego Godin'in transferini bitirmeleri gerektiğini söyledi. Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlılar Steven Caulker ismini rafa kaldırdı.

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