Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Deniz Türüç'ten 'transfer' teşekkürü!

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Başakşehir'de Deniz Türüç maç sonunda açıklamalar yaptı.

Başakşehir'in Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Deniz Türüç, "Beni bu takıma layık gördükleri için Başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Deniz Türüç sözlerini, "En kısa süre içerisinde A Milli Takım'a dönmek istiyorum" ifadeleriyle tamamladı.