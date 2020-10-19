Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de haftayı zirvede bitirdi
Süper Lig'de 5. hafta, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a evinde 2-1 yenilirken Akdeniz temsilcisi puanını13'e yükselterek haftayı zirvede kapattı.
Gençlerbirliği de başkentte oynanan karşılaşmada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.
Beşiktaş'ın maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 5-3
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-3
İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-1
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 1-1
Göztepe-Fenerbahçe: 2-3
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 1-2
Puan durumu
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O G B M A Y AV P
1.AYTEMİZ ALANYASPOR 5 4 1 0 13 2 11 13
2.FENERBAHÇE A.Ş. 5 3 2 0 7 4 3 11
3.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 5 2 2 1 9 5 4 8
4.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 5 2 2 1 5 3 2 8
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4 2 1 1 6 4 2 7
6.GALATASARAY A.Ş. 5 2 1 2 6 4 2 7
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 2 1 1 5 4 1 7
8.KASIMPAŞA A.Ş. 5 2 1 2 4 3 1 7
9.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 2 1 1 3 6 -3 7
10.GÖZTEPE A.Ş. 5 1 3 1 10 7 3 6
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 4 1 3 0 5 2 3 6
12.HES KABLO KAYSERİSPOR 5 2 0 3 4 8 -4 6
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 5 1 2 2 7 8 -1 5
14.TRABZONSPOR A.Ş. 5 1 2 2 5 7 -2 5
15.YENİ MALATYASPOR 5 1 2 2 4 8 -4 5
16.YUKATEL DENİZLİSPOR 5 1 2 2 3 7 -4 5
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 5 0 4 1 7 9 -2 4
18.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 1 1 2 5 7 -2 4
19.GENÇLERBİRLİĞİ 4 1 1 2 2 4 -2 4
20.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 1 1 3 2 6 -4 4
21.MKE ANKARAGÜCÜ 4 0 1 3 4 8 -4 1
6. hafta
23 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
24 Ekim Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Kazım Karabekir)
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Atatürk)
Not: Süper Lig'in 6. haftasında yapılması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
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