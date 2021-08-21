Son Dakika Haberi: Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber! Ayrılık yakın ama...

Mbwana Samatta'nın performansından memnun olmayan Fenerbahçe'de Serdar Dursun takviyesine karşın santrfor bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Leipzig'in golcüsü Sörloth, uzun süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alıyor.

Taraftarların da transferinin bitirilmesini istediği Sörloth için babası, oğlunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'YÜZDE 150 AYRILACAK'

Norveç basınına konuşan Goran Sörloth, "Alexander, Leipzig'ten ayrılacak. Yüzde 150 transfer olacak" ifadelerini kullandı.

BILD: 'TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜ İMKANSIZ'

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Marsilya, Sörloth için henüz resmi teklifte bulunmadı ancak Norveçli golcünün Marsilya'ya gitme olasılığı çok yüksek.

Ayrıca haberde; "Sörloth'un Türkiye'ye dönmesi söz konusu bile değil. Geri dönüşü imkansız " ifadeleri kullanıldı.

KIZ ARKADAŞINDAN 'HAYIR YANITI'

Bu gelişmelerin ardından Sörloth'un kız arkadaşaı Lena Selnes'in de Fenerbahçeli bir taraftarın "Come to Fenerbahçe" mesajına "Hayır" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

Geçen sezon Leipzig'de 37 resmi maçta 1718 dakika süre alan 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

ALİ KOÇ'A SORLOTH ÇAĞRISI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Helsinki maçının ardından bir taraftarın "Sörloth" diye bağırmasının üzerine "Bir dakika susar mısın lütfen!" şeklinde yanıt vermişti.

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