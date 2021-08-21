Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de transferde yeni hedef Keita Balde!

Spor Arena Dış Haber - Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Harcama limitleri ve Finansal Fair Play sebebiyle son dönemde ayrılıklara yoğunlaşan sarı-lacivertlilerde gündeme yeni bir isim geldi.

VALENCIA VE WATFORD DA İSTİYOR

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Monaco'da forma giyen Keita Balde ile ilgileniyor.

Haberde; 26 yaşındaki oyuncu için İspanya'dan Valencia ve İngiltere'den Watford'un da devrede olduğu belirtildi.

Keita Balde kimdir?

Barcelona altyapısından yetişen Keita Balde, sol kanat ve forvet bölgesinde forma giyebiliyor. 2011 yılında Lazio'ya 300 bin euro karşılığında transfer olan Senegalli futbolcu, 2017 yılında 30 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Monaco'nun yolunu tuttu.

Keita Balde, 2018-2019 sezonunda Inter, 2020-2021'de ise Sampdoria'da kiralık olarak forma giydi.

Kulüp kariyerinde 273 resmi maça çıkan Keita, 75 gol attı ve 41 asist yaptı.