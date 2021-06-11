Son Dakika Haber: Fenerbahçe'den transfer bombardımanı! Yönetim listedeki 4 yıldız isim için kolları sıvadı

Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri... Marcelo, David Luiz, Jerome Boateng, Andrea Ranocchia, Vedat Muriç... Fenerbahçe ’nin transfer gündeminde çok önemli yıldızlar var. Ancak yönetimin hedefi sadece yabancı oyuncular değil. Sarı-Lacivertliler, hem TFF’nin yeni yabancı kuralı hem de kadronun yaş ortalamasını düşürmek için bu transfer döneminde genç yıldız adaylarına daha fazla ağırlık verecek. Fanatik'in haberine göre; Yönetim, oyuncu izleme komitesinin raporları doğrultusunda hazırlanan liste için kolları sıvadı.

İlk transfer Altınordu’dan!

Listenin ilk sırasında Altınordu’nun golcüsü Enis Destan var. 18 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda 26 lig maçına çıkıp 12 gol attı, 3 asist yaptı. Enis, bu performansıyla sezon içerisinde Milli Takım’dan davet almayı başardı. Genç golcü, Ali Koç’un bizzat istediği isimlerden biri. Koç, başkan olduktan sonra ilk transferlerini Altınordu’dan Berke Özer ve Barış Alıcı’yı alarak yapmıştı. Ali Koç, yeniden seçilmesi halinde yine ilk transferini Altınordulu Enis ile yapmanın hayalini kuruyor.

Antalya’ya takas teklifi

Sarı Lacivertliler’in önceliği verdiği diğer isim ise Gökdeniz Bayrakdar. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonun başında Kocaelispor’dan Antalyaspor’a transfer oldu. Gökdeniz, genç yaşına rağmen Süper Lig’e hemen uyum sağladı ve geride kalan sezonda attığı 6 gol ve sergilediği performansıyla en çok dikkat çeken isimler arasına girdi. Fenerbahçe, genç yıldız için Antalyaspor’a takas ağırlıklı bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’nin gençlik rüzgarı bu iki oyuncuyla sınırlı kalmayacak. Bursaspor ’da müthiş bir çıkış yapan hücum oyuncusu Batuhan Kör, Sarı Lacivertliler’in peşinde olduğu isimler arasında yer alıyor. Kasımpaşa altyapısından yetişen ve bonservisi elinde olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp da Fenerbahçe’nin radarında.