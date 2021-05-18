Son dakika haber: Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazandı, temsilcilerimizin Avrupa kaderi belli oldu! Fenerbahçe, Trabzonspor...

Spor Arena - Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından Türkiye'den Avrupa kupalarına katılacak takımların akıbeti belli oldu. Sezona Erol Bulut'la başlayıp Emre Belözoğlu ile bitiren ve ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin gelecek sezon mücadele edeceği turnuva da netleşti.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş ile 2. sırada bitiren Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşti. Üçüncü Fenerbahçe, dördüncü Trabzonspor ve beşinci Sivasspor'un durumu ise, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından kesinlik kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaştı. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ve siyah-beyazlılar sezonu çifte kupayla tamamlamış oldu.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Fenerbahçe, bu sezon ilk kez düzenlenecek olan UEFA'nın 3 numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde oynamak yerine UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Kupaya Beşiktaş'ın sahip olmasıyla Fraport TAV Antalyaspor'un Avrupa kupalarına gitmemesi kesinleşirken, ligi dördüncü sırada bitiren Trabzonspor ile beşinci sırada bitiren Demir Grup Sivasspor, gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek.

Eğer Ziraat Türkiye Kupası'nı Fraport TAV Antalyaspor kazansaydı, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda katılma hakkı elde edecek, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacaktı ve Sivasspor Avrupa dışında kalacaktı.

TRABZONSPOR'A DA YARADI

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nın sahibi olması Trabzonspor ve Sivasspor'a da yaradı.

Antalyaspor'un kazanması halinde UEFA Konferans Ligi'nde 3 ön eleme birden oynayacak olan Trabzonspor, Beşiktaş'ın zafere ulaşmasıyla bu turnuvada bir ön eleme daha az oynayacak. Sivasspor ise Beşiktaş'ın zaferiyle üst üste ikinci kez Avrupa kupalarında boy gösterme hakkı kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı Antalyaspor kazansaydı, Sivasspor gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayacaktı.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU CHELSEA'YE BAĞLI

Sezonu şampiyon bitiren Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılıp katılmayacağı, bu sezonki Şampiyonlar Ligi şampiyonuna ve Premier Lig sıralamasına göre kesinleşecek.

Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City kazanırsa statü gereği Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

Fakat Şampiyonlar Ligi kupasını Chelsea kazanırsa, Londra ekibinin Premier Lig'i ilk 4 içinde tamamlaması gerecek. Chelsea ligde Leicester City'yi mağlup ederse Beşiktaş yine doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

GALATASARAY MANCHESTER UNITED'I BEKLİYOR

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Galatasaray'ın kaç eleme oynayacağı, Manchester United ile Villarreal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin sonucuna göre netleşecek.

Kupayı Manchester United alırsa, Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 3. turdan katılacak ve play-off ile birlikte iki eleme oynayacak.

Eğer UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı Villarreal olursa, Galatasaray ön elemelerde 3 tur oynamak zorunda kalacak.

UEFA KONFERANS LİGİ FORMATI NEDİR? KAÇ TAKIM OLACAK?

UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri dörder takımdan oluşan sekiz gruptan oluşacak. Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.

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